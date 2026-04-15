La comisión del apagón dice que Red Eléctrica no contaba con alertas para "localizar" los fallos con margen de reacción

El Senado advierte que, sin cambios, los apagones pueden convertirse en una amenaza recurrente y no en hechos excepcionales.

El informe critica el marco regulatorio y exige una revisión integral de los protocolos para adaptarlos a la complejidad actual del sistema eléctrico.

El sistema de supervisión era incapaz de detectar a tiempo la degradación de los márgenes de seguridad, aunque los indicadores formales seguían en verde.

La comisión del Senado concluye que Red Eléctrica no tenía alertas para localizar fallos con suficiente margen de reacción antes del apagón.

La comisión de investigación del Senado sobre el gran apagón presenta este miércoles sus conclusiones, y según ha podido constatar este periódico, señalan que el operador Red Eléctrica no contaba entonces con un sistema "capaz de localizar geográficamente los incidentes" con margen de reacción suficiente.

Esa carencia, advierten los senadores, dejó a la red "ciega" ante una inestabilidad que crecía mientras los indicadores formales seguían en verde, dentro de los rangos de seguridad.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se presenta justo cuando está a punto de cumplirse un año del blackout del 28 de abril de 2025.

Las conclusiones de la comisión describen un sistema de supervisión diseñado para vigilar que la tensión permaneciera dentro de unos rangos numéricos, pero incapaz de detectar a tiempo cómo se estaban degradando los márgenes de seguridad.

Según los trabajos de la comisión, la empresa pública presidida por Beatriz Corredor no contaba con las herramientas necesarias para cruzar en tiempo real volatilidad, velocidad de variación, reiteración de excursiones y ubicación exacta de los incidentes. La red podía parecer estable, pero no lo estaba.

"Tras la experiencia del 28 de abril, resulta necesario que el operador del sistema implante un sistema de alertas más exigente", recoge el documento de conclusiones.

Y añade que esa nueva arquitectura no puede limitarse a verificar si la tensión está "dentro de un rango formal". Es decir, que tiene que incorporar "parámetros de volatilidad, velocidad de variación, reiteración de excursiones, localización geográfica de los incidentes y posibles degradaciones de los márgenes reactivos".

El documento parlamentario pone negro sobre blanco una profunda crítica al marco regulatorio español.

La comisión constata que, un año después del gran apagón la normativa vigente aún permite "situaciones de gran inestabilidad mientras determinados valores permanecen dentro de los rangos regulatoriamente establecidos".

O lo que es lo mismo, que el sistema puede caminar al borde del precipicio mientras las pantallas dicen que todo está bien.

"Mejora concreta e inmediata"

"Esa lección debe traducirse en una mejora operativa concreta e inmediata", advierten los senadores.

Las fuentes consultadas recalcan que el informe no se limita a repartir culpas políticas, sino que entra a detallar fallas técnicas y regulatorias. Es un tirón de orejas a Red Eléctrica, a las grandes energéticas y al propio Ministerio para la Transición Ecológica, que diseñó las reglas del juego.

El texto reclama además "una adecuación integral de los protocolos de actuación frente a oscilaciones, sobretensiones y variaciones súbitas de los márgenes de control de tensión".

La experiencia del 28 de abril evidenció que ciertas maniobras que sirven para amortiguar oscilaciones de frecuencia, al mismo tiempo, pueden agravar los problemas de tensión.

"Los protocolos de actuación deben, por tanto, integrar expresamente la incidencia de dichas medidas sobre la tensión, con apoyo en las evidencias técnicas ya disponibles", concluye la comisión.

Los expertos ya lo dijeron

Las conclusiones del Senado encajan con los informes de expertos que ya señalaban un fallo de seguridad "multifactorial" en el sistema eléctrico, más allá de una sola planta o tecnología. El apagón no fue un accidente aislado, sino la culminación de semanas de avisos.

El propio documento parlamentario subraya que "el comportamiento del sistema en las semanas y días previos al apagón acreditó que pueden producirse situaciones de gran inestabilidad" sin que salten las alarmas.

Los senadores describen así un escenario de riesgo creciente, con episodios repetidos de sobretensión y variaciones bruscas, mientras la regulación seguía midiendo la salud de la red con termómetros obsoletos.

La red aguantaba, pero cada vez con menos margen. Nadie tocó los procedimientos hasta que media España se quedó a oscuras.

El informe apunta a un problema de diseño institucional: los protocolos estaban pensados para otra realidad del sistema.

La integración masiva de renovables, la electrificación acelerada y la mayor complejidad de las redes no han ido acompañadas de un rediseño equivalente de las herramientas de supervisión.

Por eso, la comisión exige que se revisen "los protocolos de actuación frente a oscilaciones" y que se actualicen los criterios de planificación y operación.

Corredor y la responsabilidad

En ese contexto se entiende la comparecencia de Corredor, presidenta de Redeia, ante la comisión.

La máxima responsable de la compañía se reafirmó en que el origen del "cero eléctrico" estuvo en una gran planta solar de Badajoz y se apoyó en el panel de expertos europeo para sostener que Red Eléctrica "no falló".

No asumió ninguna responsabilidad por la ausencia de un sistema de alerta más fino ni por los errores "multifactoriales" señalados por los técnicos.

Corredor, exministra socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a vivir una de las sesiones más tensas de toda la investigación.

Tras la difusión de los audios entre los centros de control de la red y de las eléctricas, se enzarzó con los senadores del PP, que la acusaron de "esconder datos" y de "intentar culpar a las renovables".

La presidenta reclamó amparo al presidente de la comisión y éste tuvo que decretar un receso "para que se tranquilizase la señora Corredor".

El enfrentamiento político no altera, sin embargo, el diagnóstico de fondo que se abre paso en las conclusiones. El Senado asume que el sistema eléctrico español llegó al apagón del 28 de abril sin un radar adecuado para detectar a tiempo la tormenta perfecta que se estaba formando.

Y lanza una advertencia que va más allá de las responsabilidades del pasado: si no se cambian las reglas, los apagones pueden dejar de ser una excepción para convertirse en una amenaza recurrente.