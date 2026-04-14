Sánchez ve la regularización masiva de inmigrantes como "un acto de normalización" clave para "la prosperidad" de España

Sánchez destaca la importancia de reconocer derechos y exigir obligaciones, vinculando la integración de inmigrantes a la prosperidad social y laboral de España.

La regularización ha sido aprobada en Consejo de Ministros, pese a las advertencias sobre un posible efecto llamada y recelos de socios europeos y Bruselas.

El presidente argumenta que la medida es necesaria para enfrentar el envejecimiento poblacional, la escasez de mano de obra y sostener la prosperidad económica.

Pedro Sánchez defiende la regularización de más de medio millón de inmigrantes irregulares como un acto de normalización y justicia.

Pedro Sánchez ha vuelto a apostar por una carta a la ciudadanía con un discurso emocional y simbólico para defender una de las medidas más controvertidas de esta legislatura: la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes en situación irregular.

En su misiva, publicada antes de que arrancase el Consejo de Ministros que va a dar luz verde a esta medida, el presidente habla de "orgullo" y "justicia" en lo que describe como un "acto de normalización" de quienes "ya forman parte de nuestra vida cotidiana".

Sánchez asegura que "el sentido" de esta regularización es "reconocer derechos, pero también exigir obligaciones".

Para ello pide "gestionar con responsabilidad" esta regularización, pero también "integrar con justicia" para convertir este paso "en prosperidad compartida".

Un camino que reivindica frente a los que "quieren sembrar el miedo, enfrentar unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión".

Con tono más emotivo, asegura que la regularización es "un acto de justicia con nuestra propia historia" y recuerda a "nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor".

Apoya además su posición en argumentos demográficos y económicos: el envejecimiento poblacional, la escasez de mano de obra y la necesidad de aumentar cotizantes.

El presidente asegura que "sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena" y que "es una necesidad" porque España "envejece".

La medida, aprobada hoy en el Consejo de Ministros tras el dictamen del Consejo de Estado —que dio su visto bueno jurídico pero pidió cautela y rigor en los criterios de acceso—, llega con la oposición advirtiendo del "efecto llamada" y con los recelos de Bruselas y otros países europeos que no han sido informados.

En su misiva, Sánchez obvia las advertencias del informe del Consejo reclamando garantías adicionales para evitar que la regularización se perciba como un incentivo a la entrada irregular y subraya la necesidad de vincularla estrictamente a la integración laboral y social.

Da la casualidad de que, debido a su gira asiática, Sánchez no estará en el Consejo de Ministros que da luz verde a esta medida. El encargado de estar al frente de la reunión ministerial ha sido, por primera vez, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

La carta de Sánchez, que ya ha recurrido en más ocasiones a este modelo como cuando imputaron a su mujer, vuelve a apelar a la emoción para dar carga épica a una decisión que, según su propio entorno, el Gobierno veía inevitable y que surgió tras un pacto con Podemos.