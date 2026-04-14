Sánchez pone a España en la órbita de China: pide a Europa "estrechar lazos" para crear un "orden multipolar más estable"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez ha reforzado la relación estratégica de España con China tras reunirse con Xi Jinping en Pekín, firmando acuerdos económicos y de cooperación. Sánchez pide a Europa estrechar lazos con China para avanzar hacia un orden multipolar más estable y equilibrado, defendiendo relaciones basadas en el respeto. El presidente español ha reclamado reducir el déficit comercial con China y promover una relación económica más equilibrada y diversificada. Ambos mandatarios coinciden en la necesidad de reformar el orden internacional y trabajar juntos para la paz global, especialmente ante los conflictos actuales en Oriente Próximo.

Pedro Sánchez ha inaugurado un nuevo capítulo en la "relación estratégica" de España con China tras reunirse con Xi Jinping en Pekín, marcando "un hito histórico" al ratificar una serie de acuerdos económicos y en otras materias que permiten seguir "estrechando lazos" con el gigante asiático.

En una rueda de prensa tras mantener un encuentro con el líder chino, el presidente del Gobierno ha subrayado que está "en el interés de España y de Europa" acercarse a China "para avanzar hacia un orden multipolar mucho más estable, donde se construyen relaciones desde el respeto".

En este sentido, Sánchez ha desgranado que durante la reunión con su homólogo ha puesto sobre la mesa el "excesivo" déficit comercial de España con China y ha reclamado construir una relación económica "mucho más estrecha y más sana". Ha asegurado haber visto en Xi Jinping "comprensión y voluntad de trabajo para alcanzar ese equilibrio".

Xi Jinping y Pedro Sánchez durante la reunión de los equipos de gobierno de China y España. Reuters

Sánchez ha señalado a Pekín como un actor mundial clave en la resolución de las guerras que asolan al mundo, sobre todo para consolidar el alto el fuego en Oriente Próximo y alcanzar la reapertura completa del estratégico estrecho de Ormuz. Y ha subrayado que España, "un país profundamente europeísta", quiere contribuir "de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente al mundo".

También ha aprovechado su intervención para reiterar sus críticas a Israel y a la Administración Trump por iniciar una guerra "ilegal" en Irán: "Hoy la legalidad internacional se está atropellando, y no solo eso, sino que los que alzamos la voz en contra de aquellos gobiernos que están violando el derecho internacional tenemos que vernos sometidos a la amenaza de esos países".

Sánchez ha defendido que la política exterior española siempre ha sido "coherente". "No vamos a tener ningún problema en seguir en el lado correcto de la historia", ha prometido, pese a los ataques vertidos desde Tel Aviv y Washington. "Hay una gran mayoría de ciudadanos que no quieren guerras ni impunidad. El orden internacional se debe constituir a base de legalidad".

Xi Jinping, por su parte, también ha insistido que tanto China como España se encuentran "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva", haciendo hincapié en la postura compartida de ambos países respecto a la guerra de Irán. Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro en el Gran Palacio del Pueblo, en la que es la cuarta visita de Sánchez a Pekín en cuatro años.

El líder socialista ha subrayado que es importante "reformar un orden internacional que ha garantizado la paz durante muchas décadas" y del que se beneficiaría "el mundo entero".

En el plano económico, en el que ambos mandatarios han firmado una serie de acuerdos que incluyen desde la agricultura hasta el transporte, Sánchez ha resaltado que Pekín debe ver a Europa y a España como lugares en los que invertir y como socios con los que poner en marcha proyectos industriales. De hecho, durante la jornada se ha visto con 36 líderes empresariales chinos, a los que ha pedido que aumenten su presencia en España con más inversiones.

En esta línea, ha expresado que el objetivo de su Gobierno consiste en ampliar y diversificar las relaciones con China en ámbitos como el comercial, el industrial y el tecnológico y corregir el "excesivo" desequilibrio comercial entre ambos países.

Sánchez se reunirá esta tarde en Pekín con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji, y con el primer ministro, Li Qiang, con quien firmará casi una veintena de acuerdos bilaterales.