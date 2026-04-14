El Gobierno deja en manos de la Justicia la extinción de la Fundación Francisco Franco: "Concurren las causas legales"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anuncia los avances para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, a 14 de abril de 2026, en Madrid. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro de Cultura ha firmado la resolución que permite solicitar ante la Justicia la extinción definitiva de la Fundación Nacional Francisco Franco. El expediente elaborado concluye que la fundación no cumple fines de interés general y realiza actividades que menosprecian y humillan a las víctimas del franquismo. El proceso, respaldado por informes jurídicos y de la Abogacía del Estado, ha durado casi dos años y acredita que la fundación realiza apología del franquismo. El Ministerio también ha solicitado judicialmente la reclamación del archivo documental de la Fundación, que contiene cerca de 30.000 documentos considerados de dominio público.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes que ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo y que permite solicitar formalmente ante la Justicia la extinción "definitiva" de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha explicado que el expediente incluye informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios de víctimas del franquismo que concluyen que la entidad "no cumple fines de interés general" y desarrolla actividades y mensajes que suponen "menosprecio y humillación" a las víctimas.

"El resultado es un expediente sólido, riguroso y bien fundamentado jurídicamente. Ahora la decisión final está en las manos de un juez, pero el Gobierno considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción, y lo decimos con claridad: estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas porque esa es nuestra responsabilidad", ha subrayado.

Urtasun ha recordado que la Ley de Memoria Democrática, en su disposición adicional quinta, prevé la extinción de aquellas fundaciones que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo incurran en causa de extinción.

En base a esto, Urtasun ha reiterado que en el expediente queda "acreditado" que los fines de la Fundación Nacional Francisco Franco no merecen estar protegidos bajo esta norma.

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido, que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas, y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha recalcado.

Urtasun ha asegurado que le gustaría que el proceso de extinción fuese lo más rápido posible, aunque ya no depende de su departamento, y se ha mostrado "orgulloso" por ser el primer ministro de Cultura en poner en marcha este procedimiento. "Ha sido un trabajo muy laborioso", ha agregado.

Durante su intervención, ha insistido en que Cultura ha tratado ser "muy riguroso" en los pasos que han ido realizando y ha reiterado que el proceso que han iniciado ha estado respaldado por la Abogacía del Estado.

"Hemos acreditado y recopilado toda la información posible que, a nuestro entender y lo avala la Abogacía del Estado, la Fundación Francisco Franco no merece la especial protección que establece la legislación", ha remarcado.

En este sentido, está seguro de que la Fundación va a utilizar todos los mecanismos posibles para tratar de impedir que este proceso se lleve a cabo.

Además, ha comentado que han iniciado el procedimiento para extinguir fundaciones similares a la afectada. "Estamos pendientes de recabar la información", ha puntualizado.

Cronología del proceso

Con esta resolución se culmina un proceso de casi dos años llevado a cabo por el Protectorado de Fundaciones de Cultura.

El proceso se inició en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, ante indicios de que la Fundación Nacional Francisco Franco incumplía la legislación vigente de Memoria Democrática y Fundaciones, solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que realizase un informe para estudiar la posible concurrencia de causa de extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática remitió su informe en mayo de 2025 junto a otros cuatro documentos adicionales.

Estos fueron un informe de Abogacía General del Estado; otro de un experto en Derecho Constitucional; un tercero de análisis de contenidos de la página web y la representación en medios de comunicación de la Fundación Nacional Francisco Franco; y, por último, un compendio de testimonios de víctimas del franquismo en relación con las actividades de esta fundación.

De todos estos documentos, según Cultura, se extraen varias conclusiones, en base a la Ley de Fundaciones, promulgada en 2002, y a la Ley de Memoria Democrática, promulgada en 2022.

La primera de ellas refiere que la Fundación Nacional Francisco Franco no solo no persigue fines de interés general, tal como obliga la legislación vigente, sino que realiza actividades contrarias al mismo y, por tanto, contrarias a la ley.

En concreto, se indica que la fundación realiza apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado y la dictadura, enaltece a sus dirigentes, y particularmente a Francisco Franco, y además lo hace con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo.

El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática indica, entre otras cuestiones, que "se corrobora que en la web oficial de la Fundación Nacional Francisco Franco la actividad de glorificación se articula principalmente a través de comunicados institucionales, que en un alto porcentaje homenajean tanto a la familia Franco como a símbolos del régimen. (...) Este conjunto de titulares pone de manifiesto la coherencia temática de la web: un relato unificado que mezcla memoria familiar, nacionalismo festivo y mitificación bélica para exaltar la dictadura y banalizar toda crítica".

Archivos de la Fundación

Por último, Urtasun ha destacado que, en paralelo al procedimiento para solicitar la extinción de la Fundación, el Ministerio ha instado a la Abogacía del Estado para iniciar la reclamación judicial del archivo de la entidad.

"Nosotros tenemos un informe que acredita que esos documentos que tenemos digitalizados son de dominio público", ha señalado.

Este archivo comprende casi 30.000 documentos que están en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco.

En un informe realizado por personal técnico del Ministerio de Cultura, se estudiaron 27.620 documentos del archivo de esta fundación, que están digitalizados, disponibles en su web, o de los que se dispone de descripción.

El informe concluye que el fondo documental procede del despacho y dependencias privadas del que fue jefe del Estado español y es documentación producida por la Casa Civil del jefe del Estado en su mayoría y, más concretamente, documentación producida por la Secretaría del jefe del Estado y dictador Francisco Franco.