Euforia de Feijóo por el impulso para el PP europeo y decepción de Abascal por la derrota de su aliado Orbán en Hungría

Alberto Núñez Feijóo y Péter Magyar (el último, a la derecha), el pasado mes de enero en Berlín, junto al resto de líderes del Partido Popular Europeo (PPE). Tarek

Las claves nuevo Generado con IA Péter Magyar, líder del Tisza Party y miembro del PPE, logra una mayoría absoluta en Hungría, poniendo fin a 16 años de mandato de Viktor Orbán. Alberto Núñez Feijóo celebra la victoria de Magyar como un impulso para el Partido Popular Europeo y augura que el próximo éxito del PPE será en España. Santiago Abascal, líder de Vox, expresó su decepción por la derrota de Orbán, a quien considera un referente para las fuerzas patriotas de Europa. Vox ha recibido varios préstamos millonarios del MBH Bank húngaro, vinculado a Orbán, alegando dificultades para obtener financiación en bancos españoles.

Una abrumadora mayoría absoluta del centroderecha moderado de Péter Magyar (del Tisza Party, miembro del PPE), que pone fin a 16 años de reinado de Viktor Orbán, el líder de la UE más próximo al régimen de Putin.

Mientras los dirigentes de Vox apenas logran ocultar su decepción por la derrota de uno de sus principales aliados europeos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado esta noche como "una gran noticia" el resultado de las urnas en Hungría, que fortalece al Partido Popular Europeo (PPE).

"En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente", ha escrito Feijóo en las redes, "quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo".

Es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente.



Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de… pic.twitter.com/p5rzamoNYT — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 12, 2026

Feijóo ha telefoneado esta noche a Péter Magyar para felicitarle por su victoria, que a su juicio corona "un gran día para los húngaros".

"El próximo gran éxito del PPE será en España", ha augurado Feijóo.

Porque, como señala el líder popular, durante los últimos meses el Gobierno de Orbán se había convertido también en un freno a los planes de la UE para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su decepción por el resultado de las urnas en Hungría.

"Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista", ha escrito Abascal en las redes.

"La derrota de Víctor Orban la pone en peligro", ha añadido, "Orban deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa".

Por ello, ha considerado que "hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".

Vox abandonó en julio de 2024 en la Eurocámara el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por Giorgia Meloni, para incorporarse a los Patriots, el grupo europeo impulsado por Viktor Orbán, junto al Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen, la Liga de Matteo Salvini y la Chega de Portugal.

Cuatro meses después, Santiago Abascal fue elegido presidente de los Patriots.Viktor Orbán se ha convertido en uno de los principales protagonistas de las cumbres internacionales de las que ha sido anfitrión Vox.

En la cumbre de los Patriots celebrada en febrero de 2025 en Madrid, Orbán definió a Abascal como "el torero más valiente que he visto en política" y se ofreció a "lidiar" junto a él al "toro que ha raptado Europa", dijo evocando el mito griego.

Viktor Orbán, Santiago Abascal y Marine Le Pen, en la cumbre de los Patriots celebrada en Madrid en febrero de 2025. Patriots

Durante un acto celebrado el pasado 21 de marzo en Hungría, con la participación de estos socios europeos, Orbán no ocultó su afecto personal: "Santiago es mi jefe", afirmó, "no podríamos tener un líder mejor".

De forma paralela, el partido de Abascal ha recibido en los últimos años 9 millones de euros en créditos del MBH Bank húngaro (situado en la órbita de Orbán).

El último, de 7 millones de euros, concedido para financiar la campaña de las Elecciones Europeas de 2023. Vox liquidó casi por completo este préstamo en 2024, tras cobrar la correspondiente subvención por los resultados obtenidos.

Se trata de préstamos concedidos con un tipo de interés "estratosférico", muy por encima de las condiciones de mercado, dice gráficamente un exdirigente del partido consultado por EL ESPAÑOL.

La dirección de Vox alega que tuvo que recurrir al MBH Bank de Hungría, porque los bancos españoles se negaban a financiar al partido. Pero no es cierto: cuando suscribió el citado crédito de 7 millones, el partido de Abascal tenía otros préstamos concedidos con dos entidades financieras españolas.