El Gobierno tramita la reforma del aborto con carácter urgente para que el debate coincida con la campaña andaluza

El PSOE intenta forzar al PP a posicionarse sobre el aborto en plena campaña, mientras los populares señalan que no es una de las principales preocupaciones ciudadanas según el CIS.

La reforma pretende blindar el acceso al aborto en igualdad en todo el territorio, aunque expertos advierten que podría devaluar el derecho.

El Gobierno tramita con urgencia la reforma constitucional para incluir el aborto como derecho, acortando los plazos parlamentarios.

El Gobierno ha registrado con carácter de urgencia la reforma constitucional para incluir el aborto como un derecho en la Constitución. Esto implica que se acorten los plazos ordinarios a la mitad.

La idea que manejan en el PSOE, según fuentes parlamentarias, es que la semana del 20 de abril se trate la enmienda a la totalidad en el Congreso y que la semana del 27 se produzca el debate.

Al tratarse de una iniciativa del Gobierno lo habitual es que la votación definitiva se produjese el jueves, día 30 de abril.

De esta forma, la polémica impactaría de lleno en el arranque de la campaña de las elecciones andaluzas, ya que la pegada de carteles se celebrará esa misma noche, cuando sean las 00:01 horas del viernes 1 de mayo.

Para que se cumpla el calendario que manejan los socialistas, la Mesa del Congreso debe calificar el texto de inmediato y proponer la lectura única, y que el Pleno la acepte. Algo que, con la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa, podría aprobarse la próxima semana.

El texto de la reforma, que fue aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros, se centra en la obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo "en condiciones de igualdad" en todo el territorio.

Con esta formulación, el Gobierno busca blindar el aborto, algo que sólo Francia ha hecho en su Carta Magna. Sin embargo, grupos feministas y expertos jurídicos coinciden en asegurar que incluir el aborto en la Constitución puede "devaluar" ese derecho, contemplado hoy como fundamental en la legislación y, por tanto, con la máxima protección.

Hasta ahora, sólo Francia ha incluido el aborto en su Carta Magna. Y no parece que España vaya a ser el segundo en hacerlo, ya que se requiere de una mayoría reforzada en las Cortes para lograrlo, mayoría de la que no dispone el Gobierno.

La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, mostró este jueves una hoja con las principales preocupaciones de los españoles según el CIS. "El aborto no figura, y Tezanos no es sospechoso de ser del PP", manifestó.

Lo que sí parece evidente es que el PSOE busca que los populares se retraten sobre el aborto en la semana en la que arranca la campaña de las andaluzas y en la que Juanma Moreno busca revalidar la mayoría absoluta.

Ya este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, planteaba la dicotomía al PP al asegurar que tendrá que "valorar a quién se debe, si se debe a una idea sin más o si se debe a sus propias mujeres, a sus votantes y, en definitiva, a mejorar y a avalar, y a garantizar los derechos de las mujeres".

Incluso aseguraba que "hasta Le Pen" en Francia "votó a favor".

Los socialistas buscan así incomodar al PP y movilizar a su electorado, buscando la polémica en un asunto que resulta icónico para muchos votantes progresistas.