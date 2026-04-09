Las lágrimas de Samuel, el diputado gitano que denuncia racismo en los tanatorios de Madrid tras morir su sobrino

Samuel Escudero durante su intervención en la Asamblea de Madrid. EE

Las claves nuevo Generado con IA Samuel Escudero, diputado gitano de Más Madrid, denuncia discriminación hacia familias gitanas en los tanatorios de la región tras la muerte de su sobrino. Escudero relata que, pese a haber salas disponibles, no se les asignaron por ser gitanos, una situación que asegura se repite y afecta a muchas familias. El diputado describe casos de humillación y segregación, como la asignación sistemática de salas pequeñas y no reformadas a familias gitanas en el Tanatorio Sur. Más Madrid exige una investigación sobre la presunta discriminación en los servicios funerarios y reclama una disculpa pública a la consejera de Economía por su falta de sensibilidad.

El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Samuel Escudero, se ha roto este jueves en el Pleno al relatar la discriminación que, asegura, sufren familias gitanas en los tanatorios de la región.

Lo ha hecho durante una pregunta parlamentaria en la que ha denunciado prácticas "humillantes" tras la muerte de su sobrino, en un discurso cargado de emoción que ha dejado en silencio el hemiciclo.

"Imagínense que esta noche, al salir del Pleno, fallece su madre, que fallece su hijo", ha comenzado.

Vídeo | Samuel Jiménez, el diputado de Más Madrid que ha denunciado un caso de racismo en un tanatorio de Madrid

"Imagínense en esa sala de hospital mientras sostienen la mano". A partir de ahí, Escudero ha descrito un recorrido que, según su testimonio, añade dolor al duelo.

Llamadas a distintos tanatorios sin obtener sala disponible durante horas y, finalmente, una explicación que "congela el alma": "Sí hay salas disponibles, pero no nos las dan porque somos gitanos".

El diputado ha asegurado que no se trata de un caso aislado.

"Esto lo viví yo. Esto lo vivió Abraham Jiménez una semana después y lo ven cientos de familias gitanas en los tanatorios de Madrid", ha afirmado.

El diputado ha relatado, en concreto, cómo otra familia llegó a un tanatorio con una sala ya asignada, pero esta dejó de estar disponible al verles llegar. Aquello derivó en "una hora de discusión, una hora de humillación" con el cuerpo de su familiar "aparcado en la calle".

Escudero también ha puesto el foco en lo que considera una segregación dentro de los propios tanatorios. Según ha explicado, en el llamado Tanatorio Sur se les deriva sistemáticamente a salas pequeñas y no reformadas, pese a que hay decenas de estancias.

"¿Acaso nuestro dolor vale menos? ¿Acaso nuestros muertos valen menos?", se preguntó desde la tribuna.

El parlamentario apeló a la responsabilidad institucional: "Cuando unas lágrimas de una familia gitana por despedir a sus hijos molestan más según qué sitio, no están fallando las instituciones: estamos fallando como seres humanos".

Abrir una investigación

En su respuesta, la consejera de Economía, Rocío Albert, ha evitado entrar en el fondo de la cuestión.

Tras expresar de forma breve que "sentía mucho" la situación, ha centrado sus palabras en responder de manera literal a la pregunta registrada, relativa a los planes de formación en igualdad de trato en la Comunidad de Madrid.

Tras esa respuesta por parte del Gobierno regional, fuentes de Más Madrid han trasladado a EL ESPAÑOL su malestar y han reclamado una disculpa pública a Rocío Albert por su "falta de humanidad absoluta".

Asimismo, el grupo parlamentario exige la apertura de una investigación sobre la presunta discriminación que estaría sufriendo la comunidad gitana en los tanatorios de Madrid.

"No podemos estar tranquilos hasta que esto esté resuelto", señalan desde la formación, que pide depurar responsabilidades y esclarecer si estas prácticas se están produciendo de manera sistemática en los servicios funerarios de la región.