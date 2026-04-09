Albares anuncia la reapertura inmediata de la embajada de España en Teherán para sumarse al "esfuerzo por la paz"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este jueves en el Congreso, atendiendo a la prensa. Daniel González Efe

Las claves nuevo Generado con IA España reabrirá de inmediato su embajada en Teherán tras dos semanas de alto el fuego entre EEUU e Irán. El ministro Albares busca impulsar el esfuerzo por la paz desde todos los frentes, incluida la capital iraní. Unos 130 españoles permanecen actualmente en Irán tras la evacuación inicial de la embajada. Albares ha pedido a Irán que garantice el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz y que influya para detener los ataques en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EEUU e Israel.

Albares, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro, añadiendo que se trata de un movimiento para que "nos sumemos desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz".

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon. En estos momentos, unos 130 nacionales permanecen en Irán tras rechazar la posibilidad de ser repatriados.

Albares ha revelado que ayer habló con su homólogo iraní para trasladarle el apoyo de España a la mediación de Pakistán y pedirle que se involucre "decididamente" en consolidar el alto el fuego y el fin de los ataques a los países del Golfo Pérsico.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores. César Vallejo Europa Press

Además, le ha reclamado a Abbás Aragchi que "ejerza toda la influencia sobre los distintos grupos chiitas de la región para que también detengan los ataques" y que se garantice "lo antes posible" el tránsito libre y seguro de cualquier barco de cualquier nacionalidad por el estrecho de Ormuz, donde Teherán pretende aplicar un peaje.

En sus declaraciones ante los medios, Albares también ha aprovechado para cargar duramente contra Israel por mantener su ofensiva aérea y la invasión terrestre en Líbano contra Hezbolá. "Ayer vimos cómo Israel, haciendo caso omiso del alto el fuego y violando el derecho internacional, lanzó cientos de bombas sobre Líbano", ha denunciado, refiriéndose a unos bombardeos que mataron a al menos 250 personas.

En este sentido ha señalado que es "impensable" que un alto el fuego que se consolide no incluya el cese de los ataques a Líbano. Según Albares, solo Washington y Teherán conocen exactamente los términos de la tregua, pero a su juicio Beirut tiene que estar: "Lo que está ocurriendo en Líbano es una auténtica vergüenza para la conciencia de toda la humanidad".