"¿Qué hacen con mi dinero? Sólo suben los impuestos y la corrupción": la campaña del PP coincidiendo con la de la renta
Tres mujeres contra Ábalos: Jésica y las directivas de Ineco y Tragsatec apuntalan el 'enchufe' a costa de los fondos públicos
Moncloa no prevé que una hipotética condena a Ábalos suponga tener que asumir responsabilidades políticas
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Consumo ratifica la multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.
La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.
El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado” .
Entre las conductas sancionadas figuran la “imposición al arrendatario” de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.
Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.
La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.
La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.
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Feijóo organiza un acto contra "el infierno fiscal" de Sánchez, el mismo día que se inicia la campaña de la Renta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha organizado hoy un acto en Madrid contra el "infierno fiscal" al que, según los populares, somete a los españoles el Gobierno de Pedro Sánchez y que coincidirá con el arranque de la campaña de la Renta.
Bajo el título Pagas más, recibes menos, el PP recupera la economía para hacer oposición al Ejecutivo de Sánchez, que hace tan solo dos semanas nombró como vicepresidente primero del Gobierno al hasta ahora ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en sustitución de María Jesús Montero.
Este acto, en el que el PP hablará sobre inflación y fiscalidad, arrancará con una mesa redonda sobre la situación fiscal actual en España, que será presentada y moderada por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.
De esta manera, el PP retoma la bandera económica para hacer oposición a Sánchez, quien este lunes presumió en redes sociales de que España alcanzó por primera vez los 22 millones de ocupados en marzo, portando la camiseta de la Selección con el 22 a la espalda.