El Gobierno, dispuesto a recibir a Corina Machado durante su viaje a Madrid el 18 de abril para un acto masivo con venezolanos

Cartel de la convocatoria de un encuentro de Corina Machado y Edmundo González con venezolanos en Madrid el 18 de abril.

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, visitará España del 18 al 20 de abril para un acto con la comunidad venezolana. El Gobierno español, a través del ministro José Manuel Albares, ha expresado su disposición a recibir a Machado durante su estancia en Madrid. Machado participará en un evento masivo con venezolanos en Madrid el 18 de abril y visitará el Senado el día 20, donde se reunirá con el presidente del Senado, Pedro Rollán. El Ayuntamiento de Madrid planea organizar un acto oficial de homenaje a Machado en reconocimiento a su trayectoria y logros como referente de la libertad.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, estará en España del 18 al 20 de abril, según ha confirmado en un vídeo en X junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que ni él ni presidente del Gobierno, Pedro Sánchez., tienen "ningún inconveniente" en recibirla, aunque no le consta que lo haya solicitado.



En el vídeo, ambos dirigentes opositores han hecho una invitación para reunirse en un acto con los venezolanos residentes en España el sábado 18 de abril, por lo que han pedido ir acompañados de familiares, amigos y banderas de Venezuela, sin precisar detalles del lugar.

Nos vemos el 18 a las 18 en Madrid.

🇪🇸 pic.twitter.com/32GpyhpAfP — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 7, 2026

"Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos", dice Machado en el vídeo que acompañó con el mensaje: "Nos vemos el 18 a las 18:00 horas en Madrid".

Fuentes del Senado, donde el PP tiene mayoría, han confirmado este miércoles a Efe que la premio Nobel de la Paz de 2025 hará una visita a la Cámara Alta el lunes 20 de abril.

Hace apenas unos días fuentes opositoras habían confirmado que Corina Machado viajaría a España la próxima semana, sin ofrecer mayores detalles sobre su agenda.



El Comando Con Venezuela, una plataforma política que respalda a Machado, publicó el pasado domingo en su cuenta de la red social X un mensaje con imágenes de Madrid que decía: "En pocos días, miles de venezolanos vamos a reencontrarnos… a la venezolana".



En respuesta a ese mensaje, González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, escribió "¡Preparando motores!".

🇻🇪🇪🇸 | María Corina Machado (@MariaCorinaYA) llega a Madrid para reencontrarse con los venezolanos en un evento histórico junto al presidente de Venezuela, Edmundo González (@EdmundoGU).



Será una jornada llena de la energía, valentía y esperanza que nos caracteriza. ¡Demostremos… pic.twitter.com/ZvULJ1EgdA — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 7, 2026

Hace una semana, Machado mantuvo en Washington un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión que calificó de "excelente" y tras que la reiteró que "el día de regresar" a su país "será muy pronto".



El encuentro tuvo lugar después de que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas después de que la Administración Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.



Trump ha descartado, de momento, a Machado para liderar el país suramericano y en su lugar reconoció a Rodríguez como jefa de Estado.

El Gobierno, dispuesto a recibirla

Tras conocer el viaje de Machado a España la próxima semana, Albares se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco tendría problema alguno en reunirse con la dirigente opositora aunque el ministro ha precisado que "no es dueño" de la agenda del jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en RNE, Albares, quien ha dicho que ha hablado con Machado en varias ocasiones, ha insistido en que "no hay ningún inconveniente en recibirla a cualquier nivel".



A diferencia de otros partidos, ha señalado el ministro en alusión al PP, "no tenemos a nuestro candidato en Caracas", recalcando que el Gobierno lo que quiere es que el pueblo venezolano "de manera libre, pacífica y genuinamente venezolana" decida quién sea su presidente mientras que otros "lo tienen ya decidido aquí, en España".

Visita al Senado

El viaje de María Corina Machado se extenderá hasta el lunes 20 de abril, día en el que acudirá al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta.

Está previsto que se reúna con el presidente del Senado, Pedro Rollán, en los Despachos de Honor a las 11:00 horas.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que se pondrán en contacto con el equipo de la líder opositora venezolana para organizar la próxima semana una acto oficial de recepción en el Ayuntamiento con el que homenajear a esta "referente de la libertad" porque se lo "merece".

La idea, dice, es convocarlo en el Consistorio, "en representación de todos los madrileños", desde donde brindarle "un homenaje, un reconocimiento a todos sus logros, a todo lo que ha conseguido".

"Por eso nosotros confiamos no solo en poder tener un encuentro con María Corina Machado sino en que haya un acto oficial de recepción en el Ayuntamiento de Madrid", ha trasladado a la prensa.