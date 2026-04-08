Madrid se suma a las cinco comunidades que ya pagan la jubilación parcial a los profesores de la concertada

Madrid se suma así a Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria, Cataluña y Navarra, que ya aplican este sistema en la enseñanza concertada.

Esta medida, que beneficiará a unos 25.840 profesores, entrará en vigor en el curso 2026/2027 y facilitará la entrada de nuevos docentes mediante contratos de relevo.

El acuerdo permitirá que los docentes reduzcan hasta un 75% su jornada en los dos años previos a la jubilación, manteniendo el 100% de la cotización.

Madrid financiará la jubilación parcial de profesores de la escuela concertada, igualando sus derechos laborales con los de la red pública.

La Comunidad de Madrid se unirá al limitado número de regiones que han igualado los derechos de los maestros y profesores de la educación concertada con los de la pública.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, este miércoles el Consejo de Gobierno conocerá el informe previo al acuerdo que permitirá financiar la jubilación parcial de estos docentes en la recta final de su carrera.

El movimiento del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llega después de que varias comunidades hayan dado el paso en los últimos meses, asumiendo el coste de una medida que el sector llevaba años reclamando.

Con ello, Madrid corrige una de las principales diferencias laborales entre la red pública y la concertada.

El acuerdo, que la Consejería de Educación firmará esta misma semana con patronales y sindicatos, entrará en vigor en el curso 2026/2027 y permitirá a los profesores reducir de forma voluntaria su carga lectiva en los dos años previos a la jubilación.

En la práctica, pasarán de impartir 25 horas semanales a solo siete, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social. Una fórmula que replica el esquema ya aplicado en otras autonomías y que busca facilitar una salida gradual del sistema educativo.

La reducción podrá alcanzar hasta el 75% de la jornada habitual yestará vinculada a una antigüedad mínima de seis años en el centro.

Contratos de relevo

Además, tal y como han confirmado fuentes de la Consejería de Educación, el acuerdo abre la puerta a concentrar esa reducción de horas, siempre que exista acuerdo con el colegio y no se resienta el funcionamiento del servicio.

El modelo pivota sobre los contratos de relevo, una pieza clave para que la medida sea viable.

Estos permitirán la entrada de nuevos docentes —preferentemente en situación de desempleo— con contratos indefinidos y a tiempo completo, que deberán mantenerse al menos dos años tras la jubilación definitiva del profesor sustituido.

Madrid se suma así a Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria, Cataluña y Navarra, que ya han regulado este sistema entre 2025 y 2026.

En todos los casos, las administraciones autonómicas han optado por asumir el sobrecoste de cotizaciones y sustituciones para garantizar su aplicación en la enseñanza concertada.

En el caso madrileño, la medida afecta a una red de unos 25.840 docentes, aunque su implantación será progresiva y alcanzará inicialmente a varios centenares de profesores cada año.