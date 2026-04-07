Sánchez recurre al triunfalismo económico inflando las cifras de empleo mientras oculta sus vínculos con los corruptos

El presidente intensifica el uso de símbolos nacionales y el patriotismo en su comunicación pública, coincidiendo con eventos judiciales y las próximas elecciones.

Sánchez utiliza el discurso triunfalista sobre el empleo y la economía para desviar la atención del juicio por corrupción que afecta a su exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

El aumento del empleo en marzo se debe en gran parte al impacto de la Semana Santa y la campaña turística, lo que distorsiona el dato de afiliación.

Pedro Sánchez anunció que España ha alcanzado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, aunque se trata de una estimación y no de una cifra real en este momento.

La semana del primer juicio contra José Luis Ábalos, Pedro Sánchez se levantó temprano. A las 7:22 publicó un misterioso tuit: "22".

Desde ese momento comenzaron las bromas en las redes sociales. Algunos pensaban que era un error; otros recordaban el mítico sketch del Dúo Sacapuntas.

Una hora después, a las 8:22, se desvelaba el misterio: "Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social", escribió el presidente del Gobierno en su cuenta oficial de X.

Sánchez apareció con una camiseta de la Selección con el número 22 a la espalda, alabó a quienes "levantan, empujan y construyen este país", dijo que están "haciendo historia" y destacó que "España tiene el mejor equipo".

Se adelantó así en más de 30 minutos a la hora oficial en que el Ministerio de Trabajo publica el dato.

Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social.



Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia.



¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

Pero el número tiene trampa. España todavía no ha alcanzado realmente los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, se trata de una estimación estadística.

En marzo hubo 211.510 afiliaciones medias por el aumento de contrataciones ante la Semana Santa y el inicio de la campaña turística. Pero sin ese efecto de la Semana Santa, el dato de afiliación en términos homogéneos, desestacionalizados, se recorta de forma drástica a 80.274.

Es el cálculo de la afiliación total el que da la cifra de 22 millones de personas afiliadas de las que habla Sánchez, pero eso no es más que una tendencia para el análisis económico que pretende ser útil para prever lo que puede pasar en adelante, y no refleja, por tanto, lo que ocurre en este preciso momento.

Hasta junio quedan tres meses de previsible crecida de la ocupación, que dependerá de circunstancias como la meteorología, las ofertas turísticas o el efecto de la guerra de Irán en la estabilidad de la economía y en los precios. De ahí sale una ocupación de 21,8 millones de personas.

Un juicio mediático

Este lunes, Sánchez buscó marcar agenda con el dato de afiliaciones en la víspera del inicio del juicio del caso Mascarillas, que afecta al que fue su hombre fuerte en el PSOE y en el Gobierno, José Luis Ábalos y a Koldo García.

Se trata del primero de los juicios contra ambos, que afrontan penas de hasta 24 años en el caso de Ábalos y de 19 años en el de su asesor.

Durante las 23 sesiones desfilarán 80 testigos y peritos, entre ellos el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

No es la primera vez que Sánchez recurre a este triunfalismo económico para tapar otras debilidades. En las sesiones de control, cuando le preguntan por la falta de apoyos parlamentarios o por la ausencia de Presupuestos, Sánchez se centra en los datos de crecimiento, usando expresiones como la de que España "va como un cohete" o "va como una moto".

Cabe interpretar en esa clave el reciente nombramiento de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, como nuevo vicepresidente primero.

El presidente del Gobierno quiere centrar el debate en el Parlamento y en la calle en el área económica. Ahora bien, sus socios parlamentarios cuestionan por ahora el triunfalismo y sostienen que el crecimiento del PIB "no está sirviendo" para mejorar la economía de las familias.

A por el patriotismo

La indumentaria de Sánchez en el vídeo que colgó ayer en redes sociales tampoco era casual. Desde hace semanas, intenta mostrar los símbolos nacionales.

Ya lo hizo en el cierre de campaña de las elecciones de Castilla y León, posando ante una gran bandera española proyectada durante buena parte de su discurso.

Durante su comparecencia en el Congreso sobre Irán, también mostró su "orgullo" de ser español. "España hoy, afortunadamente, es una referencia internacional en la defensa de la paz y del derecho internacional, y en un mundo incierto y carente de empatía, tengo que decirles que es un orgullo ser español", dijo desde la tribuna.

Estos símbolos vuelven a lucir ahora mirando seguramente de reojo a las elecciones andaluzas. Pero a pocas semanas también de la sentencia del TJUE sobre Carles Puigdemont, y mientras Sánchez sigue buscando el respaldo de los separatistas.