La primera jornada estará protagonizada por 11 testigos, entre ellos el hijo del exministro, Víctor Ábalos, y el hermano de Koldo García, Joseba, quien el fiscal cree que fue a la República Dominicana a recoger dinero de comisiones para el exministro y su asesor.

También está citada Jésica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos y cuya contratación en dos empresas públicas centra parte de la acusación, al considerar el fiscal que el exministro promovió su fichaje, pese a que nunca "desempeñó tarea alguna".

Otro de los que declararán será el conductor que llevó a la empresaria Carmen Pano -investigada por un fraude millonario de hidrocarburos- a la sede del PSOE para que esta efectuase, siempre según su versión, la primera entrega de 90.000 euros que dice haber llevado.