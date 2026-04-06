La foto de 'La Paqui' en la Semana Santa de Milagro 60 horas antes de plantar al Senado por "motivos de salud"

Días antes, Muñoz y Cerdán también fueron vistos en actos públicos en Milagro, como la marcha a favor del euskera, La Korrika.

Senadores de UPN y el presidente de la comisión expresaron dudas sobre la veracidad del parte médico presentado por Muñoz.

Un informe médico del centro de salud de Valtierra certificó que Muñoz no podía acudir a la comisión del Senado por un agravamiento de su patología previa.

Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, asistió a una procesión en Milagro la noche del Viernes Santo, 60 horas antes de cancelar por motivos de salud su comparecencia en el Senado.

Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, que este lunes canceló por segunda vez su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado alegando motivos de salud, asistió con total normalidad la noche del Viernes Santo a una procesión en Milagro (Navarra).

Tal y como consta en la imagen a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, “La Paqui” observa el paso de la Virgen de Nuestra Señora de los Abades en la localidad del exsecretario de Organización del PSOE. Ambos se encontraban en la intersección de la calle Arrabal, frente a la sala San Blas, rodeados de otros vecinos.

Sólo unas horas más tarde, según fuentes del entorno de la defensa de Cerdán, Muñoz requirió “asistencia en urgencias”. Este mismo Senado, solo unas horas antes de comparecer, se remitió un informe médico fechado el 5 de abril en el centro de salud de Valtierra.

El documento señala “una agravación de su patología previa” y certifica que “su estado de salud le impide asistir a la comisión del Senado”.

Tanto la senadora de UPN, María Caballero, como el presidente de la comisión, Eloy Suárez, expresaron sus “serias dudas” sobre el parte médico. El dirigente popular, además, advirtió que “a partir de ahora, obrará en consecuencia”.

El Viernes Santo no fue una excepción en la rutina del matrimonio.

Unos días antes, el sábado 21 de marzo, Cerdán y Muñoz también fueron fotografiados en la misma localidad mientras tomaban unas cervezas al paso de la marcha a favor del euskera, La Korrika.

En las imágenes difundidas por ETB se aprecia al exsecretario de Organización del PSOE saludando a los participantes.

En Milagro, el encargado de portar el testigo fue un concejal del PSN, a pesar de que la Ribera navarra es zona de habla castellana. La participación de los socialistas navarros contrasta con la de los vascos, que declinaron sumarse a la carrera por las diferencias entre AEK y Comisiones Obreras, además de la polémica por la presencia de pancartas con rostros de miembros de ETA.