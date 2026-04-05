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Bolaños acude el miércoles al Congreso para informar del cumplimiento del Plan Normativo y otros asuntos requeridos por la oposición
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, está convocado el próximo miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso para informar de una quincena de asuntos, la mayoría a instancias de la oposición, aunque en el orden del día se incluye también su comparecencia a petición propia para rendir cuentas sobre el cumplimiento del Plan Normativo del Gobierno correspondiente a 2025 y de su trabajo en la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.
Precisamente, una de las peticiones del PP versa sobre el "fracaso" del Gobierno en la ejecución del Plan Normativo de 2024.
Los 'populares' quieren exigir al ministro que detalle qué medidas piensa adoptar para "garantizar una planificación normativa más rigurosa en el futuro".
El PP también aprovechará para recriminarle la "declarada intención" del Gobierno y, singularmente, del presidente Pedro Sánchez, de "gobernar sin el Parlamento" y le pedirá cuentas sobre los "matices" a los que aluden desde Moncloa para "justificar el incumplimiento de los mandatos explícitos contenidos en la Constitución española", como la presentación de Presupuestos Generales del Estado.
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Primeras retenciones durante la operación retorno de las vacaciones de Semana Santa, principalmente en la A-5 dirección Madrid
Las autovías en dirección a Madrid ya registran retenciones de consideración a causa del regreso de los conductores tras las vacaciones de Semana Santa, especialmente en la A-5 a la altura de Talavera de la Reina, donde la circulación está complicada desde este mediodía en unos siete kilómetros, según datos de la DGT (Dirección General de Tráfico).
Además, en la misma vía y en dirección a Madrid, se registran otros problemas en varios tramos localizados en Valmojado y en Quismondo.
La circulación también se complica en la A-1 por Sarracín (Burgos) y ya en Madrid a la altura de El Molar, San Agustín de Guadalix, Lagunilla y La Cabaña.
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Bárcenas carga contra la cúpula del PP: "La 'operación Kitchen' era imposible sin el conocimiento de las altas instancias del partido"
A las puertas del arranque del juicio por la 'operación Kitchen' en la Audiencia Nacional, Luis Bárcenas reaparece en libertad condicional y sostiene que el espionaje parapolicial urdido desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para arrebatarle las pruebas de la caja B del PP "era imposible" sin el aval de "las máximas instancias del partido".
El ex tesorero afirma en una entrevista concedida a El Mundo que Interior le robó "abundante documentación de carácter económico relacionada con múltiples campañas electorales que no se financiaron por los circuitos oficiales" y recuerda la existencia de una grabación sobre una entrega de fondos no declarados al propio Rajoy.
Bárcenas describe Kitchen como un "atentado contra el Estado de Derecho" que combinó seguimientos ilegales sufragados con fondos reservados, el uso de su chófer como confidente y el asalto al estudio de su mujer para sustraer documentación, y vincula además el secuestro que padeció su familia por parte de un "falso cura" con esa misma trama: "El secuestrador no era un perturbado, tenía plena conciencia de lo que hacía, conocía el interior de mi casa […] y es evidente, desde mi punto de vista, que fue enviado por alguien preocupado por la información de carácter económico que yo pudiese tener".
Asegura que nunca sospechó de su conductor hasta que, con el tiempo, su comportamiento empezó a parecerle "sospechoso" y decidió prescindir de él.
El ex responsable de las finanzas populares denuncia que el PP le ofreció influir en el Tribunal Supremo a cambio de su silencio, reclama 41 años de cárcel y 1,2 millones de indemnización para los acusados y repite que "al partido no se le pueden exigir responsabilidades en diferido" por lo ocurrido.
Defiende que la financiación irregular ha sido "una práctica generalizada en la política española" cuando la ley resultaba insuficiente, sostiene que la situación actual es "preocupante" por el "intento de control de todos los poderes del Estado y el ataque a la independencia judicial" y asegura que afronta el futuro centrado en "recuperar el tiempo perdido" mientras espera "una sentencia justa" que reconozca lo padecido por su familia.