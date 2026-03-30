El PSOE anuncia una cumbre global de la izquierda en Barcelona: "En todo el mundo resuena el ejemplo de Sánchez"

Participarán figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, ministros del actual Gobierno y diputados de países como Turquía, Filipinas e India.

La cumbre busca destacar el liderazgo internacional de Sánchez y se celebrará un mes antes de las elecciones en Andalucía.

Pedro Sánchez ejercerá como anfitrión del evento, que contará con la presencia de presidentes como Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y Cyril Ramaphosa.

El PSOE organizará la Global Progressive Mobilitation en Barcelona los días 17 y 18 de abril, reuniendo a líderes de la izquierda internacional.

Pedro Sánchez ejercerá los días 17 y 18 de abril de maestro de ceremonias de las Global Progressive Mobilitation, que reunirá en Barcelona a algunos de los principales líderes de la izquierda de todos los continentes.

Para la portavoz adjunta de la Ejecutiva, Enma López, se tratará de "una convención única" y "una movilización histórica para un momento histórico". Incluso ha puesto en valor que se celebrará en España porque "el ejemplo de Pedro Sánchez resuena en todo el mundo".

Los socialistas buscan así capitalizar la imagen del líder del PSOE en un momento en el que esta relevancia internacional se debe a sus choques con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a su guerra en Irán y también con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Además, se celebrará un mes antes de los comicios en Andalucía en lo que el PSOE quiere evitar una mayoría absoluta de Juanma Moreno y un resultado que salve a la exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

De momento, están confirmados los presidentes de Brasil, Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, o el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Junto a diputados de países tan dispares como Turquía, Filipinas, Italia, Níger o India.

También el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero o los ministros de Sánchez, Elma Sáiz, Óscar López o la exvicepresidenta tercera del Gobierno y en la actualidad vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera.

La lista, que todavía no está cerrada, se irá incrementando en los próximos días, según fuentes socialistas.

Esta cumbre unirá a la Alianza Progresista, una escisión de la Internacional Socialista que preside Sánchez.

De momento, no hay ningún invitado relacionado con México ya que el PRI se salió de la organización con críticas al liderazgo español.

Se tratará también del primer gran acto de la Internacional Socialista en España tras el congreso celebrado en Madrid y que designó a Sánchez como secretario general.

Un evento que, según Victor de Aldama, se financió con 10 millones procedentes del rescate de la aerolínea Plus Ultra.