España cierra su espacio aéreo a todos los aviones de Estados Unidos que participen en la guerra de Irán

Un avión KC-135 de la Fuerza Aérea estadounidense en la base de Morón, en una imagen de archivo. Marcelo del Pozo Reuters

Las claves nuevo Generado con IA España ha cerrado su espacio aéreo a todos los aviones estadounidenses que participen en la operación militar Furia Épica contra Irán. La prohibición afecta tanto al uso de las bases de Rota y Morón como al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de otros países europeos. El Gobierno español rechaza cualquier plan de vuelo relacionado con la guerra en Irán, incluidos los de aviones de repostaje. El Ejecutivo español afirma que busca mantener e incluso mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos pese a esta medida.

El Gobierno ha ordenado el cierre completo del espacio aéreo a cualquier vuelo que participe en la operación militar Furia Épica que EEUU e Israel lanzaron juntos contra Irán hace ya un mes.

Con esta restricción España no sólo prohíbe el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), sino también que aviones estadounidenses vinculados a la guerra en Irán puedan sobrevolar el espacio aéreo español.

Esta prohibición afecta no sólo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó esta medida el pasado miércoles durante su comparecencia en el Congreso para abordar el conflicto en Oriente Próximo.

"Hemos denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje", dijo, en un anuncio que pasó completamente desapercibido.

Este cierre del espacio aéreo ha sido confirmado este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

También por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha asegurado que prevé que las relaciones comerciales con EEUU sigan igual que antes de la guerra de Irán. De hecho, ha precisado en la Ser que el Gobierno está intentando mejorarlas reforzando la presencia de instituciones españolas que ayuden a las empresas a establecerse en este país.

Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya respaldó en su momento que el Ejército de EEUU abandonase las bases militares de Rota y Morón, y del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz, como propuso entonces el senador republicano Lindsey Graham.

Ante ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya afirmó que "no" contempla que Estados Unidos se retire de las bases militares españolas. "Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra", aseveró.

Trump ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha asegurado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

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