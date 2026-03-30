Anasagasti a 'Anboto' y 'Txapote': "Si quieren salir de la cárcel, que ayuden a resolver los 350 asesinatos pendientes de ETA"

Anasagasti critica la falta de sensibilidad de Bildu y el actual alcalde de Pamplona por permitir homenajes a etarras y advierte del peligro de banalizar el terrorismo.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha denunciado la utilización de menores para portar simbología que ensalza a asesinos de ETA en actos públicos.

La aparición de camisetas con rostros de los asesinos de Tomás Caballero durante la Korrika en Pamplona ha generado indignación entre asociaciones de víctimas y dirigentes políticos.

Iñaki Anasagasti pide a los etarras 'Anboto' y 'Txapote' que colaboren en esclarecer los 350 asesinatos de ETA sin resolver si quieren acceder a beneficios penitenciarios.

"¿Para ustedes la muerte es un medio político para conseguir sus objetivos? No les llegamos a pedir que lo condenen, únicamente les pedimos que pidan que no maten, y ni eso hacen".

La banda terrorista ETA puso en la diana al exalcalde de Pamplona Tomás Caballero Pastor (Alfaro, 1935) después de que interpelara a los concejales de Bildu con estas palabras, durante un Pleno extraordinario convocado para condenar el asesinato del concejal del PP de Zaráuz José Ignacio Iruretagoyena.

La amenaza de la banda sólo tardaría cuatro meses en cumplirse: el 6 de mayo de 1998.

Tan sólo unos minutos antes de salir de casa, Caballero recibió la llamada de un compañero del ayuntamiento: le avisó de que, entre los documentos intervenidos a miembros de ETA del comando Donostia, la Guardia Civil había hallado datos que señalaban como objetivo a otro edil de UPN en Pamplona.

"Es bueno saberlo... por si acaso", comentó Caballero a su interlocutor.

Tras desayunar con su mujer, Tomás Caballero salió a la calle. En cuanto subió a su coche para dirigirse al ayuntamiento, se acercaron dos jóvenes que descerrajaron tres disparos en la cabeza al exalcalde y edil de UPN, antes de emprender la huida.

La Korrika, la carrera popular que cada año recorre las poblaciones del País Vasco y Navarra para promocionar el uso del euskera, llegó el pasado fin de semana a las calles de Pamplona.

El niño que encabezaba la marcha, portando el relevo, vestía una camiseta con el rostro estampado de Patxi Ruiz, uno de los asesinos de Tomás Caballero (padre de la senadora de UPN María Caballero).

A su lado, corría un adulto exhibiendo en su camiseta el rostro del preso Alberto Viedma Morillas, el otro etarra que apretó el gatillo contra el exalcalde de la ciudad.

El rostro de los asesinos del exalcalde Tomás Caballero, Patxi Ruiz y Alberto Viedma, en las camisetas que visten el niño y el adulto en la Korrika a su paso por Pamplona. Covite

Las asociaciones de víctimas han mostrado su indignación y la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha denunciado la "utilización de menores para portar simbología que ensalza a asesinos”.

Bildu, el partido del actual alcalde, Joseba Asiron, se ha limitado a “lamentar que actuaciones aisladas y ajenas a la organización hayan podido herir la sensibilidad de las víctimas”.

El histórico dirigente del PNV Iñaki Anasagasti (fue su portavoz en el Congreso durante casi 20 años) reconoce sentirse conmocionado e indignado por estas imágenes.

"Se está banalizando el terrorismo", constata Anasagasti. A su juicio, el "peor servicio que se puede hacer al euskera" es convertir esta marcha popular en un acto de apoyo a los presos de ETA.

Y reprocha la falta de "sensibilidad" mostrada por Asirón, por permitir que se rinda homenaje a los asesinos de su antecesor en el cargo, ya que Tomás Caballero fue alcalde accidental de Pamplona durante la transición, entre 1976 y 1977.

Iñaki Anasagasti recuerda el Aberri Eguna celebrado en Pamplona en 1976, tan sólo cinco meses después de la muerte de Franco.

Había sido convocado en la capital navarra por el Gobierno vasco en el exilio, que dirigía el lehendakari Jesús María Leizaola, para reivindicar los lazos entre ambas regiones, como un desafío al Gobierno de Arias Navarro.

Sin embargo, los principales partidos y sindicatos que habían respaldado la convocatoria (como el PNV, PSOE, PCE, UGT y ELA) decidieron cancelar su presencia en el último momento, porque ETA asesinó unas horas antes al empresario Ángel Berazadi.

"ETA pudo desaparecer entonces, pero decidió continuar", relata Iñaki Anasagasti, "y continuó matando durante 38 años. El año 80 fue el más terrible, una persona asesinada cada tres días. La gente no quiere recordar el dolor".

El exportavoz del PNV se muestra convencido de que los miembros de ETA "jamás van a reconocer que fueron derrotados, por eso no condenan sus crímenes, porque implicaría reconocer que estaban equivocados".

"Las fuerzas de seguridad hicieron su trabajo", enumera, "la cooperación internacional funcionó. Pero fue la propia sociedad la que se movilizó para decir a ETA: parad de una vez, estamos hartos. Pero lo hizo 38 años después".

Pocas horas después de que la Korrika recorriera las calles de Pamplona, exhibiendo las imágenes de varios presos de ETA, abandonaba la prisión de Martutene (San Sebastián) la etarra Soledad Iparraguirre Anboto, a la que el Gobierno vasco ha aplicado el artículo 100.2 del código penitenciario.

Se trata de un atajo legal que, desde esta semana, permite a la sanguinaria exdirigente de ETA salir a la calle durante el día, de lunes a viernes. A pesar de que sólo ha cumplido 20 años de cárcel, de los 717 a los que fue condenada por su participación en 14 asesinatos.

Varios medios han apuntado que está a la espera de beneficiarse de la misma medida Francisco Javier García Gaztelu (Galdácano, 1966), alias Txapote, que cumple más de 500 años de condena por su participación en 13 asesinatos. Entre otros, los de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y el dirigente socialista Fernando Múgica.

"'Txapote' es un asesino, pero también es un símbolo", admite Anasagasti, "una parte de la sociedad dirá que ya ha cumplido, pero para muchos su salida de prisión será una bofetada".

El político nacionalista no cuestiona que sea "legalmente adecuada" la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite a los presos disfrutar ventajas similares a las del tercer grado.

"Pero hay una vertiente social importante", añade, "hay que tener sensibilidad y tratar estos temas de otra forma, para no humillar a las víctimas del terrorismo".

Y "por supuesto", señala, para salir de prisión los presos de ETA deberían "ayudar a resolver los 350 crímenes" que aún están pendientes, para "dar descanso y reparación a las familias afectadas".

"Si se quiere pasar página, hay que leer todo lo ocurrido", sentencia.

Anasagasti recuerda que es la consejera socialista de Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, quien ha acelerado el proceso y ha concedido la semilibertad a 46 presos de ETA (a unos con el tercer grado y a otros con el artículo 100.2) desde que tomó posesión de su cargo, en junio de 2024.

"Entiendo que detrás están los acuerdos de Pedro Sánchez" con Bildu, "no lo dudo", apostilla.

¿El PNV debería preocuparse por las encuestas que indican que, en las próximas elecciones vascas, puede verse sobrepasado por Bildu?

"No me preocupa tanto que se vote a Bildu, como que el votante del PNV se quede en casa", reconoce Anasagasti.

"Son mundos muy distintos", agrega, "aunque es cierto que Bildu tiene un camuflaje muy fuerte. Esta semana han pedido la salida de la OTAN, menudo favor nos haría eso", ironiza, "también están en contra de la UE".

Anasagasti recuerda que Pablo Iglesias viajó hace pocos días a Cuba, "a un hotel de cinco estrellas, mientras allí la gente está muriendo de hambre. Pero no sólo han ido Iglesias y Pisarello, también ha ido Bildu, y poco se habla de eso".

El político nacionalista, nacido en Venezuela, asume que también el PNV ha podido cometer errores, que hayan contribuido a cebar a Bildu.

"Soy muy crítico con la información de EITB", dice sobre la televisión autonómica del Gobierno vasco, "la marcan fundamentalmente los sindicatos ELA y LAB. Es un lavado de cerebro, mucha gente ha dejado de verla porque está harta de manipulación. Es absolutamente chavista".

Los "pactos de Pedro Sánchez" llevan a Anasagasti a hablar de su tierra natal, Venezuela, donde todo está cambiando después de que el 3 de enero los Delta Force sacaran a Nicolás Maduro de su escondite para llevarlo ante un tribunal de Brooklyn, donde va a ser juzgado por delitos de narcotráfico.

Al histórico dirigente del PNV le parece "sensacional" ver a Maduro en prisión.

"Pedro Sánchez debería haber enarbolado la petición de democracia en Venezuela", afirma, "pero ni siquiera ha reconocido al Gobierno legítimo de Edmundo González y la Nobel de la Paz María Corina Machado".

"Se está sacralizando el Derecho internacional", dice sobre la postura adoptada por el Gobierno español, "sin considerar los derechos humanos de las personas que están sufriendo".

La existencia de una frontera permite así "conculcar el derecho a la vida y la propiedad, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nunca va a dar permiso" a una intervención como la que ha llevado a cabo EEUU en Venezuela.

Ahora, reflexiona, "Venezuela está mil veces mejor que hace tres meses, porque la gente tiene algo fundamental, esperanza, que no tenía antes".

Anasagasti recuerda que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, de cuya "gran amistad se jacta Zapatero, son artífices de la represión y la conculcación de derechos humanos" en Venezuela.

Por ello no vería mal que ambos hermanos acaben también ante un tribunal, para responder de sus crímenes. Salvo que se llegue a una "entente" con el futuro gobierno democrático para que los altos cargos del chavismo puedan beneficiarse de algún tipo de amnistía.

Aunque Trump no parece tener tanta prisa, Anasagasti considera urgente poner en marcha un "proceso democrático acelerado" para que los venezolanos puedan elegir a su nuevo gobierno.

Porque, advierte, pese al período de interinidad que ha establecido Trump con Delcy Rodríguez al frente de un gobierno provisional, "la economía no puede funcionar sin seguridad jurídica y la democracia precisa un sistema judicial completamente independiente, que no existe ahora".