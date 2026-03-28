Carlos Cuerpo debuta como vicepresidente primero del Gobierno y supervisor de todo lo que tiene que ver con la política económica. Y lo hace en un contexto muy complejo. La guerra en Irán ha cambiado el escenario económico que había dibujado el Ejecutivo. La inflación se ha disparado y buena parte de los organismos internacionales están revisando a la baja sus pronósticos de PIB para España.

A ellos se sumará el Gobierno. En próximas fechas, Cuerpo y su equipo harán una revisión de sus previsiones económicas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Ejecutivo ya trabaja en una reevaluación de todo su cuadro macroeconómico dado el escenario actual. El repunte de precios ocasionado por el cierre del estrecho de Ormuz es una de las razones que ha conducido al Gobierno a tomar esta determinación.