Sánchez nombra a Cuerpo vicepresidente y a Arcadi España en Hacienda, dando un giro tecnocrático al Gobierno

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero del Gobierno. Arcadi España será el nuevo ministro de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero. La remodelación del Ejecutivo responde a la candidatura de Montero en las elecciones andaluzas. Los nuevos cargos serán oficializados en la Zarzuela y el primer Consejo de Ministros con ellos se celebrará el martes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, será el nuevo vicepresidente primero y que el secretario de Estado de Política Territorial Arcadi España será el nuevo titular de Hacienda tras la marcha de María Jesús Montero del Ejecutivo.

En una declaración institucional sin preguntas desde Moncloa, Sánchez desveló la remodelación de su Ejecutivo tras la marcha de la también hasta ahora Montero para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.

Cuerpo y Arcadi España tendrán que prometer sus cargos en el Palacio de la Zarzuela ante el Rey, un trámite que a la espera de confirmación oficial podría convocarse para este viernes.

A continuación se hará el traspaso de carteras y Sánchez reunirá por primera vez a su Gobierno tras el nuevo reparto de competencias el próximo martes, en el habitual encuentro del Consejo de Ministros.

Sánchez se desplazó este jueves a Moncloa desde el Congreso, donde ha asistido a la votación del real decreto ley con las medidas del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, un plan que ha sido convalidado por el Pleno de la Cámara.

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