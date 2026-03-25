Sánchez rescata la pancarta contra Aznar por "el desastre" de la guerra y Feijóo replica: "Es usted un pacifista de pacotilla"

El enfrentamiento se traslada al plan de ayudas económicas, con Sánchez defendiendo su decreto y Feijóo pidiendo mejoras y acusando al presidente de olvidar a las clases medias.

Alberto Núñez Feijóo reprocha a Sánchez su postura, lo llama "pacifista de pacotilla" y critica el aumento del presupuesto militar durante su mandato.

Sánchez acusa a PP y Vox de contribuir al conflicto con su apoyo y silencio, y advierte que la guerra puede prolongarse y aumentar la inseguridad en Oriente Medio.

Pedro Sánchez compara la actual intervención de EE.UU. e Israel en Irán con la guerra de Irak de 2003 y critica a Aznar por su apoyo a esa contienda.

A sus 54 años, este miércoles Pedro Sánchez rejuveneció 23 hasta volver a 2003. El presidente del Gobierno rescató la pancarta del “No a la guerra” y se erigió en líder de la oposición de José María Aznar, al que mencionó media docena de veces y de un Ejecutivo que terminó hace ya dos décadas.

Durante su comparecencia en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, el presidente hizo varios paralelismos con la guerra de George Bush en Irak y con la postura de apoyo de Aznar, que “nos arrastró a esa locura porque quería sentirse importante”, “una guerra a cambio de ego” y cuya “catadura moral” le impide “pedir perdón”.

A juicio de Sánchez, la actual intervención de EEUU e Israel es “un desastre absoluto”, comparable con aquella intervención para derrocar a Sadam Hussein. El presidente culpó por igual a “los promotores de esta guerra” y a PP y Vox porque “han contribuido con su apoyo y silencio”.

Tras un mes de conflicto, solo se ha conseguido “socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Medio y llevar la inseguridad del Golfo a países que eran hasta hace menos de un mes seguros”.

De momento, lo único que ha conseguido Trump, dijo, es “cambiar a un Jamenei por otro Jamenei”, “igual de dictatorial, más sanguinario y, a diferencia de su padre, partidario del programa nuclear”.

Sánchez no cree que la guerra sea corta y teme que “siga prolongándose días y años”, ya que “es posible que la escalada continúe y que el estrecho de Ormuz siga cerrado”. Aunque admitió que el calendario “solo lo sabe una persona”, en referencia a Trump.

El jefe del Ejecutivo español presumió de haber movido a Europa en contra de la intervención, encabezando una posición a la que se han ido sumando más países. “En un mundo carente de empatía, hoy es un orgullo ser español”, añadió ante la mayor ovación de su bancada.

Un “no a la guerra” que Feijóo trató de desmontar al preguntarle dónde queda el derecho internacional “cuando hay un régimen que asesina mujeres y homosexuales”. “No a la guerra y no a usted”, replicó el líder de la oposición.

El presidente del PP le reprochó que “la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra”. De ahí que sentenciase que Sánchez “está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo”.

Para Feijóo, el líder del PSOE solo tiene retórica, mientras ha hecho “más dependiente a España de EEUU” en materia militar y tecnológica, y que, pese a su negativa a aumentar el gasto en defensa —para no cumplir con los objetivos de la OTAN—, “está pasando por el aro”.

“Este hombre tan pacifista preside el Gobierno con mayor presupuesto militar de la historia de España”, aseguró, buscando la reacción de Yolanda Díaz, con quien confrontó durante buena parte de su intervención. Al final, sentenció que Sánchez “es un pacifista de pacotilla”.

El plan de ayudas

La división se extendió también a las medidas de apoyo ante las consecuencias de la guerra. Sánchez aprovechó su intervención para pedir respaldo al real decreto que espera convalidar este jueves en el Congreso y que ya cuenta con el sí de Junts: “No elegimos las crisis, pero sí cómo salir de ellas”.

Al igual que en la postura del Gobierno, Sánchez buscó de nuevo el cuerpo a cuerpo con Aznar, a quien reprochó “cero reformas y cero ayudas” durante la guerra de Irak, porque el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el BOE”.

Aunque la investigación sobre el despacho Equipo Económico se centra en su etapa como ministro bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sánchez aseguró que, desde el inicio del conflicto, las empresas españolas pierden 5.000 millones al día y que, en total, las pérdidas ya superan los 100.000 millones.

Feijóo, por su parte, se atribuyó parte de la autoría del plan de respuesta, pero pidió al presidente que “puesto a copiar, hágalo bien, porque de lo contrario serán insuficientes”.

A juicio del PP, en el decreto “se olvida usted de las clases medias” y solicitó que "garantice el futuro de las centrales nucleares", o de lo contrario, será responsable.

El líder de la oposición aprovechó la ocasión para pedir Presupuestos y recordó que, tras la invasión de Putin en Ucrania, Sánchez aseguró que las cuentas "eran imprescindibles" y que ahora afirma que son "un obstáculo".

Aunque cree que, en realidad, no los trae por miedo a una derrota. "Su verdadero lema no es ´no a la guerra´, es ´no al Congreso´".

"Su verdadero lema no es ´no a la guerra´, es ´no al Congreso´", sentenciaba.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Sánchez reprochó a Feijóo que si ahora se produce una nueva oleada de atentados “será por culpa de la regularización de inmigrantes que está haciendo el Gobierno”.

El líder de la oposición ha respondido sacando un informe de la dirección general de Policía que ahora que el actual proceso del Ejecutivo “puede favorecer la regularización de elementos potencialmente terroristas”. De ahí que sentenciase que “el cínico es usted”.