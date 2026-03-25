PP y Vox cierran un preacuerdo en Extremadura para investir a María Guardiola sin abordar todavía el reparto de cargos

Las claves nuevo Generado con IA PP y Vox han alcanzado un preacuerdo en Extremadura para investir a María Guardiola como presidenta autonómica. El pacto aún no aborda el reparto de cargos y se centra por ahora en acuerdos programáticos y compromisos de gobierno. Las cúpulas nacionales de ambos partidos participan directamente en la negociación, con reuniones presenciales en Mérida. Se prevén comparecencias públicas de PP y Vox en la Asamblea de Extremadura para detallar el acuerdo alcanzado.

El PP y Vox encaran ya la recta final de su acuerdo de gobierno en Extremadura. Las negociaciones, que se han prolongado durante meses, han entrado en su fase decisiva con una reunión al más alto nivel que se celebra este miércoles en Mérida.

A pesar de los desencuentros, y de que Santiago Abascal llegó a sugerir que Alberto Núñez Feijóo tendría que cambiar de candidata en la región, será la primera de las autonomías que celebraron elecciones estos últimos meses la primera en cerrar un pacto.

Las elecciones fueron el 21 de diciembre. Y a pesar de que las urnas se adelantaron "para no bloquear la región", según María Guardiola, al quedarse sin Presupuestos por segundo año, hace ya más de tres meses que se negocia un acuerdo.

Sólo los desencuentros, reales o impostados por el rally autonómico en Aragón, Castilla y León, ahora, Andalucía, retrasaron los acuerdos, "cerrados ya al 95% hace más de un mes", según confesó la líder del PP extremeño a este periódico.

Sin embargo, según fuentes de Vox, la negociación aún se está abordando "medida a medida". La formación de derecha extrema confirma que todavía no se ha abordado ningún modelo de reparto de cargos.

En la cita definitiva están presentes, por parte del PP, el secretario general, Miguel Tellado, que se ha desplazado hasta la capital extremeña esta mañana, y Marta Varela, directora de Gabinete de Feijóo, que participa de forma telemática desde el Congreso.

En ella también están presentes la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el secretario general autonómico del PP, Abel Bautista.

Desde la dirección nacional de Génova insisten, no obstante, en mantener "la prudencia" y esperar a la comparecencia pública de las partes, prevista en sendas comparecencias por separado esta tarde.

Fuentes del partido subrayan a EL ESPAÑOL que, salvo un contratiempo de última hora no esperable, todo está hilvanado para que haya investidura en Extremadura.

Ha sido Vox el primero en confirmar la celebración de este encuentro presencial entre ambas direcciones, en el marco de unas negociaciones que ya se abordan con la implicación directa de las cúpulas nacionales.

La reunión, convocada para las 13:00 horas, se interpreta como el paso definitivo para desbloquear la formación de gobierno en la región.

El movimiento de las últimas horas apunta, además, a un inminente desenlace, ya que las comparecencias de prensa de ambos partidos están previstas para las 16:00 horas.

En el caso de los populares, será Bautista, el secretario general del PP extremeño, quien atenderá a los medios en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. Por su parte, Vox ha anunciado también una comparecencia a la misma hora y en el mismo lugar.

El presidente de su grupo parlamentario en Extremadura, Óscar Fernández Calle, atenderá a los medios acompañado por los portavoces nacionales de Economía y Energía y de Vivienda, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero.

Fuentes de la formación de Santiago Abascal subrayan que las conversaciones con el PP se están desarrollando centradas exclusivamente en el contenido programático del próximo gobierno de coalición en Extremadura.

Según Vox, el acuerdo deberá basarse en compromisos concretos, "con plazos de cumplimiento y garantías de ejecución". Lo mismo desean los populares, como ya informó EL ESPAÑOL, que pretenden garantizarse la estabilidad y Presupuestos los cuatro años calendarizando la acción de gobierno.