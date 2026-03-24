Junts dará vía libre al decreto anticrisis por la guerra de Irán a cambio de que Sánchez apruebe el 'IVA cero' a los autónomos

La medida podría beneficiar a más de un millón de autónomos en España y cuenta con el apoyo de PP, Vox y Junts en el Congreso.

España es el único país de la UE que no ha aplicado esta directiva, lo que ha provocado una denuncia de Bruselas y posibles multas de hasta 30 millones de euros.

Pedro Sánchez se compromete a trasponer la Directiva Europea 2020/285, que exime a pequeños autónomos del pago de IVA, tras la presión de Junts.

Junts apoyará el decreto anticrisis a cambio de que el Gobierno apruebe el 'IVA cero' para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

El decreto de medidas anticrisis no sólo peligraba por la abstención de Podemos, o porque el PP haya exigido deflactar el IRPF y garantizar la supervivencia de las centrales nucleares. Junts también ponía condiciones para su apoyo: que España cumpla la ley europea, y apruebe el 'IVA cero' para los pequeños autónomos.

Y según ha anunciado Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de los independentistas catalanes, Pedro Sánchez se ha comprometido a la trasposición de la Directiva europea 2020/285 Esta propuesta también se vota el jueves, recuerda Nogueras en declaraciones a este periódico.

Junts exigía que España aplique el llamado "IVA franquiciado", que exime del cobro de ese impuesto a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

La formación independentista incluyó esta exigencia en la moción que llevó al Pleno de la semana pasada, junto a otras medidas fiscales como la deflactación del IRPF o la reducción del IVA energético.

El compromiso del PSOE, según Junts, es aprobar esta propuesta de Junts el mismo jueves en que se somete a votación la convalidación del decreto.

Nogueras presumió la semana pasada de que el decreto incluía "casi todas nuestras peticiones" y que no incluía medidas de vivienda "por primera vez". La portavoz celebraba que el Gobierno haya "comprado" pero advirtió a Moncloa de que esa aceptación es condición indispensable para respaldar el decreto.

El decreto anticrisis recoge varias de las rebajas fiscales que los independentistas llevan semanas reclamando, pero la trasposición de la directiva del IVA a los autónomos no figuraba en el texto. Esa omisión es, precisamente, la línea roja que Junts marcó en sus negociaciones con el Ejecutivo.

Denuncia de Bruselas

La directiva del IVA cero fue aprobada en febrero de 2020. Su objetivo era modernizar el régimen del IVA para las pequeñas empresas, reducir cargas administrativas y eliminar distorsiones de competencia entre países.

Los 27 Estados miembros debían haberla traspuesto antes del 31 de diciembre de 2024. Veintiséis lo hicieron. España no.

El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo no ha traspuesto la norma, sino que había comunicado formalmente a Bruselas que no tenía intención de aplicar la exención. Esa posición ha convertido el incumplimiento en deliberado y ha acelerado el proceso judicial contra España.

Esa omisión tiene un coste directo para los autónomos españoles. Según cálculos comparados con los países de la UE que sí han aplicado el régimen, los pequeños autónomos españoles pagan unos 200 millones de euros de más al año en IVA, dinero que Hacienda recauda de más.

La Comisión Europea presentó formalmente la denuncia contra España el 11 de marzo. En el paquete de infracciones de ese mes, el Ejecutivo comunitario señaló a España como el único Estado miembro que sigue sin trasponer las dos directivas de IVA afectadas.

La denuncia fue llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo. Bruselas ha pedido que se imponga a España una multa, que nunca sería mayor a 30 millones de euros en suma a tanto alzado, más una penalización diaria de entre 50.000 y 100.000 euros mientras el incumplimiento persista.

Mayoría de derechas

La patronal de autónomos ATA también había denunciado al Gobierno ante la Comisión Europea en diciembre de 2025 por el mismo motivo. Su presidente, Lorenzo Amor, lo resumió con dureza: "Los autónomos españoles son los únicos en la UE que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros".

ATA calcula que la medida ahorraría a cada autónomo hasta 600 euros al año en impuestos y burocracia. Más de un millón de trabajadores por cuenta propia podrían beneficiarse del régimen simplificado.

La posición de Junts coincide en este punto con la que lleva meses sosteniendo el Partido Popular. En octubre de 2025, Alberto Núñez Feijóo prometió ante ATA el "IVA cero para todos los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales" y presentó la medida como una de las "estrellas" de su plan integral para el colectivo.

Feijóo basó su propuesta directamente en la directiva europea que el Gobierno de Sánchez, según el líder del PP, ha rechazado aplicar "por puro afán recaudatorio". Según el PP, la exención beneficiaría a 1,4 millones de trabajadores autónomos, alrededor de la mitad del total.

El hecho de que PP, Vox y Junts compartan la misma posición en esta materia fiscal evidencia que existe una mayoría parlamentaria de derechas en el Congreso.

Los tres grupos confluyen en política económica, fiscal y laboral frente a un Gobierno que depende de sus votos para sacar adelante los decretos, pero que mantiene una postura contraria a sus principales exigencias en materia tributaria.