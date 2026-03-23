Israel afirma que Irán coloca mensajes de agradecimiento a Pedro Sánchez en los misiles que lanza contra su población

La imagen atribuida a la agencia de noticias iraní Tasnim News, cercana a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Las claves nuevo Generado con IA Medios israelíes y turcos informan que Irán ha colocado mensajes de agradecimiento a Pedro Sánchez en misiles lanzados contra Israel. Las imágenes muestran pegatinas con el rostro de Sánchez y mensajes contra la guerra, en referencia a su postura crítica con la ofensiva israelí en Gaza. El Gobierno español ha reconocido al Estado palestino, impuesto embargo de armas a Israel y negado a EEUU el uso de bases en operaciones contra Irán. Tanto Irán como Hamás han elogiado públicamente la postura de Pedro Sánchez en el conflicto de Oriente Próximo.

Varios medios de Israel y Turquía han difundido este domingo una información, según la cual el régimen de Irán coloca un mensaje de agradecimiento al presidente Pedro Sánchez, con su efigie, en misiles que lanza contra la población civil israelí.

Israel Hayom, un medio israelí de gran circulación y considerado fiable en temas de seguridad, defensa y Oriente Medio, publica una imagen que, según sostiene, ha sido difundida por la agencia de noticias iraní Tasnim, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En ella aparece una pegatina "aparentemente adherida a misiles iraníes", con el rostro de Pedro Sánchez y un mensaje de agradecimiento: "Gracias, primer ministro. Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, sino también inhumana".

El mensaje alude a las palabras que Sánchez ha utilizado en las últimas semanas para expresar el rechazo del Gobierno español a la escalada bélica desatada por EEUU e Israel, por considerar que se trata de "una guerra ilegal".

Al respecto, Israel Hayom recuerda que "Sánchez es considerado uno de los líderes más antiisraelíes de Europa. Desde el inicio de la guerra en Gaza, ha reconocido unilateralmente un Estado palestino, ha impuesto un embargo de armas a Israel y ha calificado la guerra de 'genocidio'".

También ha difundido las imágenes y se ha hecho eco de estos hechos Joe Truzman, analista de la Foundation for Defense of Democracies y editor de Long War Journal, que realiza un seguimiento diario del conflicto en Oriente Próximo.

"El primer ministro de España se ha ganado unos cuantos fans en Irán", ha escrito Truzman en un mensaje difundido en las redes sociales, en el que afirma que la agencia Tasnim News "publicó estas fotos afirmando que se colocaron en misiles que serían lanzados contra Israel".

Spain's Prime Minister has earned himself a few fans in Iran.



Tasnim News published these photos saying they were put on missiles that would be fired on Israel.

---

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, parece que tiene amigos en Irán. pic.twitter.com/Da1EKS0ftM — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 22, 2026

Por su parte, Türkiye Today, un digital turco publicado en inglés y considerado afín al Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, titula así la noticia: "Irán coloca citas antibélicas del presidente del gobierno español Sánchez en misiles dirigidos contra Israel".

"Según imágenes que circulan en los medios iraníes", indica la información, "se han colocado letreros con las declaraciones antibelicistas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en misiles iraníes dirigidos contra Israel".

Las imágenes, añade, "muestran las etiquetas adhesivas colocadas directamente sobre los cuerpos de los misiles lanzados desde territorio iraní hacia Israel. La práctica de grabar mensajes en las municiones no es nueva en este conflicto", como gesto de propaganda contra Occidente.

Este medio turco recuerda la firme postura que Sánchez ha mantenido contra el conflicto de Oriente Próximo, enarbolando el lema "No a la guerra".

"Su gobierno ha ido más allá de la retórica", indica la noticia, "Madrid denegó a las fuerzas estadounidenses el permiso para utilizar la base naval de Rota y la base aérea de Morón, operadas conjuntamente en el sur de España, para operaciones contra Irán".

Una decisión que, aclara, llevó a Donald Trump a "amenazar con romper todas las relaciones comerciales con España".

En una cumbre de la UE celebrada en Bruselas la semana pasada, Sánchez reiteró su postura sin rodeos. "Estamos en contra de esta guerra porque es ilegal", declaró a los periodistas.

En los últimos meses, tanto el Gobierno de Teherán como Hamás han elogiado y aplaudido públicamente la firme actitud de Pedro Sánchez por criticar las operaciones militares de Israel en Gaza, por establecer un embargo a las armas de Israel y por prohibir a EEUU que use las bases de Rota y Morón en los ataques contra Irán.

El presidente iraní Masud Pezeshkian elogió la "conducta responsable" del Gobierno español por oponerse a las "flagrantes violaciones de derechos humanos" y a la "agresión militar de la coalición sionista-estadounidense".

Algo que, dijo, demuestra que "todavía hay valores morales y conciencias despiertas en Occidente".

En septiembre de 2025, Hamás aplaudió la decisión de Sánchez de decretar un embargo de armas a Israel. Y más recientemente, celebró que Sánchez retirara a la embajadora española en Israel. Un gesto que calificó como una posición "noble y valiente" contra la "entidad sionista".