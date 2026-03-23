La carta del PP a Bolaños exige un decreto anticrisis que salve las nucleares, 'actualice' el IRPF y aumente las ayudas por hijos

Critican que el decreto introduce cambios presupuestarios sin informar a las comunidades autónomas y añaden cargas regulatorias ajenas a la crisis energética.

El PP reclama que se derogue el calendario de cierre de centrales nucleares y se actualicen los parámetros del IRPF, elevando el mínimo personal y duplicando los mínimos por descendientes.

Los populares consideran insuficientes las medidas del decreto vigente para proteger a familias y empresas ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

El PP exige al Gobierno la retirada del actual decreto anticrisis y la aprobación de uno nuevo que incluya la continuidad de las nucleares, actualización del IRPF y aumento de ayudas por hijos.

La dirección del PP ha remitido a Félix Bolaños una carta en la que reclama la "retirada" inmediata del Real Decreto-ley 7/2026 de respuesta a la crisis energética.

Según el texto, al que ha accedido EL ESPAÑOL, dado que el decreto anticrisis "permanecerá en vigor durante los próximos 30 días", el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "tiempo suficiente para retirarlo y aprobar uno nuevo" que incorpore las medidas que el PP considera "imprescindibles para responder con eficacia a esta crisis".

La misiva, enviada al ministro por la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, condiciona cualquier apoyo a un nuevo texto que incluya rebajas en el IRPF para las familias, salve la energía nuclear y elimine la inflación regulatoria "injustificada" que permite al Gobierno gasto social sin control.

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, es quien firma la carta, anunciada este lunes a mediodía por Cuca Gamarra.

En ella, se admite que el decreto incorpora medidas "coincidentes o parcialmente coincidentes" con la Proposición no de Ley que el PP registró el 11 de marzo.

Pero el grupo popular sostiene que el conjunto es "insuficiente" para proteger a familias y empresas y no garantiza una respuesta "integral y estructuralmente sólida" ante la crisis energética provocada por la guerra en Irán.

Éstas son las medidas que el PP exige que se incorporen "de forma urgente" en un nuevo texto legal antes de la votación de convalidación en el Congreso, que se prevé para esta misma semana.

"Continuidad nuclear"

La primera gran condición afecta a la "coherencia" de la política energética y a la continuidad del parque nuclear.

La carta acusa al Ejecutivo de proclamar que quiere hacer la economía "más resistente" a futuros shocks mientras mantiene un calendario de cierre de "la fuente de generación base más estable y descarbonizada del sistema eléctrico español".

El PP considera ambas afirmaciones "incompatibles" entre sí, y con la seguridad de suministro.

Nadal recuerda que el parque nuclear aporta "el 20% de la electricidad neta producida en España". Advierte de que prescindir de esa generación entre 2027 y 2035 "sin una alternativa estable" debilita "estructuralmente" la resiliencia energética y tensiona al alza los precios.

Por eso, reclama que el Gobierno derogue la Orden TED/773/2020 y "dé por concluido el calendario de cierre nuclear previsto en su ejecución".

Y es que este paso es la única garantía con la que el PP entendería que el Gobierno se compromete con la continuidad nuclear. Una decisión indispensable para una "política energética sensata" y para cualquier aproximación de los populares a un nuevo decreto anticrisis.

Deflactar el IRPF

El núcleo de mayor calado directo en los ciudadanos, dentro de la ofensiva popular, se centra en el IRPF. El PP reprocha al Gobierno que el decreto "no contiene ninguna medida de actualización" del impuesto.

Asimismo, reclama que el Ejecutivo asuma la propuesta de aumento del mínimo personal y la duplicación de la ayuda por hijos a cargo, "pese a la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias por la inflación".

La carta denuncia que esta falta de actualización ha consolidado "una subida encubierta de impuestos sobre las clases medias, especialmente sobre las familias con hijos".

Por eso, considera "incomprensible" que una norma que el Ejecutivo presenta como "el mayor escudo social de la historia de la Unión Europea" no incluya "ningún alivio directo en la tributación de los hogares que trabajan, que ahorran y que sostienen a sus familias".

En este contexto, el PP exige "la actualización de los parámetros del IRPF, elevar el mínimo personal y duplicar los mínimos por descendientes".

Sin Presupuestos

La tercera exigencia se dirige contra lo que el PP define como "intervencionismo y rigidez regulatoria innecesarios".

La carta sostiene que el decreto ha incorporado "disposiciones ajenas a la respuesta que exige la crisis energética". Y que éstas, además, añaden "mayores cargas regulatorias, inflexibilidades e intervencionismo discrecional" dañino para el tejido productivo.

El texto también apunta a la dimensión presupuestaria del decreto.

Señala que la Disposición Final 12ª introduce "una alteración de calado presupuestario" que modifica la Ley General Presupuestaria "a través de unos Presupuestos Generales prorrogados".

Una reforma "tramposa", según fuentes de la dirección del PP y cuya "conexión" con "la urgencia que justifica el Real Decreto Ley es prácticamente inexistente".

Por otro lado, el PP reprocha además al Ejecutivo que no haya informado a las Comunidades Autónomas del impacto financiero de estas decisiones.

Y es que el texto señala que el Gobierno "es perfectamente consciente del impacto que estas medidas pueden tener sobre la financiación" autonómica, que comparten los ingresos de los impuestos intervenidos a la baja y, "sin embargo, no se las ha informado sobre su alcance".

Por todo ello, y como el decreto podría permanecer en vigor "durante los próximos 30 días", los populares reclaman al Gobierno que lo retire del orden del día de este pleno.

Con ese margen, defiende el PP que "existe tiempo suficiente para aprobar uno nuevo" que incorpore sus reclamaciones sobre IRPF, nucleares y eliminación de medidas que considera "ajenas". Se entiende del texto que sólo así el PP ofrecería su voto favorable.

Sin un nuevo texto legal "que ofrezca una respuesta más eficaz al impacto sobre familias y empresas españolas", no podrá articularse "una verdadera respuesta de país, orientada a proteger a las clases medias y reforzar la seguridad energética".

Y sólo eliminando medidas que convierten una norma de urgencia" en un vehículo legal "para introducir elementos impropios, insuficientes o perjudiciales para el interés general", el PP se plantearía votar sí.