Irene Montero y Gabriel Rufián, ¿nueva pareja de baile en la izquierda? Pero ella quiere más inmigrantes y él más seguridad

Las discrepancias se extienden también a temas como el independentismo catalán, la gestión del burka y la cesión de competencias a Cataluña.

Montero defiende una política migratoria más aperturista, mientras que Rufián aboga por mayor control y seguridad en este ámbito.

Irene Montero y Gabriel Rufián exploran una posible alianza política en la izquierda, pese a sus diferencias ideológicas.

La izquierda busca "nueva pareja" de baile, Gabriel Rufián e Irene Montero han hecho match. Ambos buscan "relación, pero ya veremos". Una forma de unir al "espacio" a la izquierda del PSOE lleno de planetas y constelaciones.

El nacionalista catalán vuelve al mercado tras una cita fallida, hace un mes, con Emilio Delgado, que no fue aprobada por los amigos del diputado autonómico de Más Madrid. Así que no prosiguieron su relación.

Irene Montero busca pareja política tras hacer binomio con Pablo Iglesias. Él la aupó a la primera fila en 2018, en un debate de censura contra Mariano Rajoy, cuando ejerció de portavoz.

De los elogios de Iglesias pasamos al cortejo de Rufián, que dice de ella que es "una fuerza de la naturaleza" y "una de las políticas con más talento". Y Montero le corresponde. No oculta que "hacer equipo" con el portavoz de ERC es "una buena idea".

Si Iglesias cultivaba un halo intelectual de profesor de Universidad, el de Santa Coloma prefiere el de chico de barrio, diplomado en Relaciones Laborales, que, hasta entrar en política, se ganaba su sueldo en una empresa de trabajo temporal.

Rufián: "Irene Montero es una fuerza de la naturaleza. Ione Belarra es maravillosa. Quien crea que esta gente sobra, se equivoca"

Si uno se reivindica de esa izquierda revolucionaria tradicional con aires de Ché cheli y se embarca ahora en una flotilla rumbo a Cuba, el otro es más urbano, y su máxima aventura fue colar una impresora en el hemiciclo.

Uno se mantiene con las camisetas reivindicativas, el otro se ha estilizado con americana y jerseys de cuello de cisne.

Si Iglesias era "el macho alfa", Rufián es el showman de la bancada: un liderazgo basado menos en la autoridad interna —donde muchos de sus compañeros apenas le hablan— y más en la capacidad de convertir cada intervención en algo viral.

Porque si algo comparten Montero y Rufián es estar "a tope con las redes". En X (antes Twitter), el catalán solo tiene un rival: Óscar Puente.

Aunque si algo une, es que tienen los mismos enemigos. Pocas cosas acercan más que aquello de "el enemigo de mi enemigo es mi amigo".

"No es lo mismo Irene Montero o Ione Belarra que Yolanda Díaz", ha afirmado Rufián.

El de Esquerra Republicana no ha ocultado sus "grandes diferencias" con la ahora vicepresidenta segunda, y que sus relaciones "quedaron dañadas" en la negociación sobre la reforma laboral.

Montero ha ido más allá. Incluso ha definido a Yolanda Díaz como "un error político". Nunca le perdonó que arrinconara a Podemos, después de que Iglesias la dejase al frente de la Vicepresidencia segunda del Gobierno. La realidad es que, desde entonces, su espacio político se fue difuminando.

Según relató en un libro Montero, el trato que le dispensó Yolanda Díaz cuando se debatía si enmendar la ley del sólo sí es sí, que provocó rebajas de penas a cientos de violadores, fue "angustiante" y "despreciable". E incluso llegó a reclamar "a gritos" su dimisión.

Lo que les separa

Hay intereses comunes, pero en la primera cita hay temas que conviene evitar.

El primero de ellos es la inmigración. Montero desea que se cumpla la "teoría del reemplazo" para "barrer de fachas y racistas este país con gente migrante".

En cambio, Rufián pide hablar "de derechos y también de obligaciones". Incluso ha lamentado que la izquierda "no tiene un discurso sobre temas incómodos" como "orden y seguridad" y cree que "los flujos migratorios" son un reto.

Unas palabras que no gustaron precisamente a Pablo Iglesias, que le respondió: "Cada centímetro cedido a los nazis les acerca más al gobierno".

Al catalán también le preocupa la multirreincidencia. "El problema existe", ha afirmado, mientras que en Podemos creen que aumentar las penas es "comprar el relato de la extrema derecha".

Tampoco hay acuerdo sobre el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. En Podemos se han opuesto por considerar "racista" el preámbulo y por temor a lo que podría hacer Junts con esta norma.

Al final, votaron en contra. Algo que indignó a Rufián: "Se equivocan al dar por hecho que estas competencias son para Junts… Ayer tumbaron competencias para una nación, no para un partido".

Tampoco conviene que saquen el tema del burka. Ambos están en contra, pero difieren en su tratamiento.

Rufián dice que es "una salvajada, una animalada" y aboga por prohibirlo. Irene Montero, en cambio, asegura que su prohibición estigmatizaría a las mujeres musulmanas y que las medidas punitivas son "una trampa de PP y Vox".

Y por último, la cuestión nacional. Rufián no oculta que sigue siendo independentista. Montero aboga por el referéndum, pero ha afirmado que está "radicalmente en contra de la independencia".

Hay feeling, hay match; la cuestión es si habrá una tercera o cuarta cita.

El otro problema es que Montero es monógama pero a Rufián le gusta el "poliamor": quiere emparejarse con Bildu, BNG, IU, Más Madrid, Movimiento Sumar.

Como los viejos marineros: una novia en cada puerto o, más bien, en cada circunscripción. Demasiadas parejas para Montero.

Veremos si Montero acepta además que al baile se acaben sumando los errejonistas de Más Madrid, los de IU y las cenizas del yolandismo en Movimiento Sumar, como quiere Rufián.