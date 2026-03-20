Feijóo alienta que la UE incluya una 'cláusula de defensa mutua' como la OTAN y construya su escudo contra misiles y drones

La declaración también apuesta por la autonomía estratégica europea en energía y economía, simplificando normativas y reforzando cadenas de suministro.

El compromiso incluye la defensa de Ceuta, Melilla y el eje marítimo Canarias-Estrecho-Baleares, reforzando el papel estratégico de España en la seguridad europea.

El PPE propone eliminar la unanimidad en decisiones de defensa y política exterior, permitiendo acuerdos por mayoría cualificada entre Estados miembros.

Feijóo impulsa que la UE adopte una cláusula de defensa mutua similar a la de la OTAN y construya un escudo antimisiles y antidrón operativo en 2030.

Alberto Núñez Feijóo salió este jueves de la Cumbre Ampliada del Partido Popular Europeo en Bruselas con la firma de una declaración que compromete a los líderes populares de la UE y de países candidatos y asociados con una agenda de defensa de largo alcance.

El documento pide "desarrollar y hacer operativo" el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. El objetivo es convertirlo en una "cláusula de defensa mutua fiable" similar al artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN, y que la complemente.

Junto a eso, la declaración reclama acelerar la construcción de "un escudo europeo antimisiles y antidrón que esté operativo en 2030".

El conflicto en Oriente Próximo, con sus salvas de misiles de precisión, que ya han alcanzado Chipre, y los enjambres de drones sobre infraestructuras civiles y militares, ha convertido esa capacidad en una urgencia estratégica para el PPE. Y se pide acelerar un proyecto ya sugerido tras el inicio de la guerra en Ucrania.

La política exterior y de defensa es, desde el nacimiento del club europeo, la menos comunitarizada de todas entre los Veintisiete. En 2007, el Tratado de Lisboa incluyó esta cláusula que establece que "si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia".

Pero su diferencia con el artículo 5 de la Alianza Atlántica no es menor: "Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas".

Ha sido invocado sólo una vez en 77 años: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

El texto de la UE carece del armazón institucional, de la estructura de mando integrada y del automatismo, porque requiere además unanimidad para ser activado, lo que lo convierte en una garantía potente sobre el papel, pero frágil en la práctica.

El PPE quiere cerrar esa brecha. Y hacerlo sin esperar a reformar los Tratados, usando las "flexibilidades" que ya existen, incluidos los "mecanismos de cooperación reforzada" entre los Estados miembros que quieran avanzar.

"Fin de la unanimidad"

Acabar con la unanimidad obligatoria en política exterior y de defensa es, de hecho, el otro gran caballo de batalla del PPE. Ese empeño, en realidad, es compartido con los socialistas (S&D) y los liberales (Renew), los tres grandes grupos del Parlamento Europeo.

A falta de reformas del Tratado en el horizonte, los líderes llevan tiempo presionando para que estas decisiones puedan adoptarse "por mayoría cualificada, aunque algún país se muestre en contra". Este mismo jueves, en el Consejo, Hungría fue (de nuevo) el ejemplo de cómo a un solo Estado miembro puede bloquear posiciones comunes.

La alternativa que asume como propia Feijóo es "una Europa de dos velocidades" en defensa.

Una de las corrientes en las instituciones, incluso, apunta a crear una "Unión Europea de la Defensa" con un tratado propio, que pudiera funcionar fuera del marco de la UE.

La otra, menos radical –y de momento, la única que cita el PPE–, impulsa acudir en más ocasiones a la "interpretación flexible" de los Tratados. La no lejana adhesión de Ucrania, Moldavia o Montenegro –dos de ellos, representados en esta cumbre ampliada del PPE– añade urgencia al modelo de toma de decisiones.

Ceuta y Melilla de fondo

En el ánimo interno del PP español, aunque sus dirigentes no lo expresen así públicamente, estos compromisos entrelazan dos cuestiones de política nacional que no tienen fácil separación.

La primera es Ceuta y Melilla. Las dos ciudades españolas en el norte de África son las únicas fronteras terrestres de la UE con África. Y con un país, Marruecos, que nunca ha reconocido su soberanía española.

Rabat es, además, un aliado estratégico consolidado de Washington y de Jerusalén, los dos gobiernos con los que Pedro Sánchez ha protagonizado sus choques más sonoros. "La fiabilidad de España con sus socios y aliados" en materia de seguridad y defensa es, para Feijóo, la mejor garantía real de las dos plazas españolas.

La segunda cuestión es el eje marítimo Canarias-Estrecho-Baleares. Ese triángulo geoestratégico es la misión encomendada a España dentro de la OTAN: vigilancia permanente del flanco sur, control de las líneas marítimas de comunicación y defensa del acceso al Mediterráneo occidental.

La "seguridad 360 grados" de la Alianza exige que España no sólo reclame atención para el Mediterráneo, sino que ejerza el liderazgo que su posición geográfica le otorga: política firme con Marruecos en materia migratoria y de seguridad, y dominio efectivo de ese eje naval.

Fiabilidad como socio

Feijóo firma el comunicado del PPE como un compromiso personal. Según fuentes de su entorno, "ya firmó en 2025 en Bruselas el compromiso de alcanzar el 5% del PIB en Defensa, antes de ponerlo en sus propias palabras públicamente, y pasado el tiempo ya lo hizo".

Por eso, "no debe extrañar que estos postulados no formen parte de su agenda de momento, o que sólo los sugiera, pero son compromisos", explican fuentes cercanas al líder del PP.

Ese precedente es elocuente, porque en las mismas fechas Sánchez lo firmó en la cumbre de La Haya, en junio de 2025, junto al resto de los aliados. Pero 10 minutos después lo rechazó en rueda de prensa, y se abstuvo en la práctica.

Feijóo, en cambio, aseguró que "un Gobierno del PP lo cumplirá". El líder gallego presume de ser "previsible y fiable". Y sus firmas, dicen los suyos, tienen historial.

Autonomía estratégica

La declaración de este jueves va, en todo caso, más allá de la defensa. Los líderes del PPE reafirmaron su apuesta por la autonomía estratégica europea en energía y en economía.

El documento exige simplificar la legislación existente, reducir la burocracia, reforzar las cadenas de suministro e invertir en innovación y tecnologías digitales.

Reclama también sacar adelante la Industrial Accelerator Act y la aprobación de un Permitting Omnibus que "alivie las trabas regulatorias, sobre todo las medioambientales".

Profundizar el Mercado Único, proclaman, es "el mayor activo de Europa" y el crecimiento real depende de "levantar las barreras internas" que los propios Estados miembros han ido levantando.

Y más a la vista de que el frente caliente, Irán, constriñe los mercados energéticos e industriales. Los populares europeos condenan los ataques de los ayatolás a sus vecinos, exigen el "desmantelamiento de su programa nuclear" y respaldan el "despliegue de cinco países miembros en el Mediterráneo Oriental", en apoyo de Chipre.

El texto ve el conflicto con implicaciones directas sobre los precios de la energía en Europa y reclama "medidas nacionales y de la UE" para estabilizar el mercado.

Otra plaza de Oriente Próximo bajo tensión bélica es el Líbano. En ese escenario, el PPE carga la responsabilidad de la escalada sobre Hezbolá, exige su "desarme total" y pide apoyo financiero al ejército libanés.

Feijóo y el resto de líderes reclaman que las conversaciones de paz con Israel no se aplacen más y que la UE asuma un papel político, no solo humanitario, en ese proceso. Sobre todo, ante el fin de la misión de la ONU (con 650 militares españoles bajo el fuego cruzado) en diciembre, que Israel no desea ampliar.

En Ucrania, el texto reafirma el apoyo "inquebrantable" a Kiev y vincula la adhesión a la UE al cumplimiento de criterios de mérito: Estado de derecho, pluralismo político, libertad de prensa e independencia de los organismos anticorrupción. La ampliación, dice el PPE, "es un compromiso, pero no un cheque en blanco".