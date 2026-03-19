Feijóo acusa a Sánchez de "alejar a España de las democracias" y de "retrasar las ayudas a causa de la guerra" por su "narcisismo"

Advierte contra la regularización masiva de inmigrantes y exige que el tratado entre la UE y Gibraltar sea votado en el Congreso por afectar a la soberanía española.

Critica la política exterior del Ejecutivo, señalando su relación con regímenes como el de Maduro y los conflictos diplomáticos con Argentina y EE.UU.

Describe al Gobierno de Sánchez como "zombi" y con "fallo multiorgánico" por no aprobar presupuestos en toda la legislatura.

Feijóo acusa a Sánchez de alejar a España de las democracias occidentales y de retrasar ayudas por la guerra en Irán por narcisismo.

Alberto Núñez Feijóo ha acusado este miércoles a Pedro Sánchez de "alejar a España de las democracias occidentales" y de retrasar las ayudas por la guerra en Irán por puro "narcisismo". El líder del PP ha advertido desde Bruselas de que "las naciones están por encima de quien las preside en cada momento".​

Tras la cumbre del 50º aniversario del Partido Popular Europeo, Feijóo ha reclamado al jefe del Ejecutivo que no convierta la acción exterior y comunitaria en un "interés personal o partidista". A su juicio, "no se necesitan ejercicios de narcisismo, sino de realismo".​

El presidente del PP ha descrito al de Sánchez como un "Gobierno zombi" con un "fallo multiorgánico" por no haber presentado ni aprobado presupuestos en toda la legislatura. Ha tildado de "falta de respeto a la inteligencia de los españoles" justificar la ausencia de cuentas por el estallido de la guerra en Irán hace poco más de 15 días.

"Esto no se lo cree ni el propio presidente", ha señalado. "En España no hay un Gobierno que gobierne, hay un Gobierno que 'okupa' el gobierno, pero no gobierna", ha remachado, reclamando “un poco más de respeto para los 50 millones de españoles”.

Feijóo ha subrayado que el PP puede decir "sí a la paz" por "convicción democrática y no por oportunismo político", en alusión a Sánchez. Ha reivindicado que el PPE levantó "un continente en guerra" para convertirlo en "un gran proyecto de paz y prosperidad".​

El problema, dijo, "nunca debe ser la guerra, sino la negociación, la diplomacia y el diálogo", ha defendido. Frente a ello, ha presentado al presidente del Gobierno como "un obstáculo para la firmeza, la unidad y la ambición de Europa".

Según Feijóo, en la UE existe "una enorme preocupación" por la deriva del Ejecutivo español. Ha criticado que el Gobierno reciba "felicitaciones y aplausos de grupos terroristas como Hezbolá o Hamás".

El dirigente gallego ha proclamado que "España es un país fiable", aunque el Gobierno "no lo sea". España, dijo, "cumple sus compromisos internacionales, aunque el Gobierno actual los incumpla, y va a volver a ser un país en el que se pueda confiar", ha asegurado.

En materia de política exterior, Feijóo ha calificado la actuación del Ejecutivo de "absolutamente disparatada". Ha citado la "pataleta" de Sánchez en la cumbre de la OTAN, la contemporización con el régimen de Nicolás Maduro y el episodio de Delcy Rodríguez.

También ha cargado contra la "regulación masiva de inmigrantes irregulares" y los "conflictos arbitrarios" con Argentina. Ha acusado a Moncloa de buscar una "confrontación directa, cuerpo a cuerpo, con la administración estadounidense".

Según Feijóo, "da la impresión de que España está mucho más interesada en mantener buenas relaciones con Delcy Rodríguez que en tener una relación respetuosa con la administración norteamericana". Y eso, dijo, "no es compatible con los intereses de la Unión Europea ni con los intereses de España".

"Hacen caja con la guerra"

Feijóo ha aprovechado su comparecencia para defender su plan económico, aprobado este miércoles en el Senado, frente a la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio. Ha propuesto bajadas de impuestos para familias, empresas y autónomos y una reducción del IVA de gasolina, gasóleo, gas y electricidad del 21 al 10%.​

Según Feijóo, el retraso de las ayudas a este viernes sólo se explica por el "narcisismo" de Sánchez.

Si el PP gobernara, ha dicho, esa rebaja estaría ya en vigor. Ha acusado al Ejecutivo de "hacer caja con los impuestos de los españoles" mientras la energía y los combustibles se encarecen por el conflicto.​

El líder popular ha advertido también contra la regularización "masiva" de inmigrantes que prepara el Gobierno, que a su juicio contraviene la normativa europea. Ha vinculado esta medida con un aumento del "efecto llamada" en plena alerta antiterrorista en Oriente Próximo y la ha calificado de "auténtica temeridad".

Y ha subrayado: "Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones. Ha recordado que el Congreso ya rechazó una regularización de más de un millón de inmigrantes propuesta por el Ejecutivo.

"Si el Gobierno tuviera algún compromiso democrático, debería aceptar su derrota, este miércoles en el Congreso, "y parar inmediatamente la regularización masiva de inmigrantes irregulares", ha reclamado.

También ha exigido que el tratado entre la UE y Gibraltar se someta a votación en el Congreso por afectar "a la soberanía de España".​

Feijóo ha rechazado, por último, que el PP esté detrás de las críticas de exdirigentes de Vox a la cúpula de ese partido. "Eso no es justo y, además, es falso", ha zanjado, al considerar "irrazonable" responsabilizar a su formación de las decisiones de otra organización política.