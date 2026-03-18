Sumar presiona para congelar el precio del alquiler ante la guerra de Irán y Junts amenaza con no aprobar el decreto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes a su llegada al Senado. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Sumar exige la congelación del precio del alquiler como parte de la respuesta económica del Gobierno ante la guerra en Irán. El PSOE propone como alternativa limitar al 2% la actualización anual de los alquileres firmados antes de mayo de 2023. Junts amenaza con no aprobar el decreto si se incluye la congelación de los alquileres, lo que complica la convalidación parlamentaria. Sumar y otros socios piden también una moratoria en los desahucios de familias vulnerables, aunque el PSOE solo lo contempla parcialmente.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que es "de sentido común" que la congelación del precio de los alquileres sea una de las medidas del plan de respuesta ante los efectos económicos de la guerra contra Irán.

"En las sucesivas crisis hemos congelado los precios de los arrendamientos y esto es lo que estamos pidiendo, creo que esto es de sentido común", afirmaba este martes en los pasillos del Senado, tras conocerse que el PSOE ha ofrecido a Sumar topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (26 de mayo de 2023).

Desde el ala socialista del Gobierno son conscientes de que Junts no aprobará el escudo social si se recoge la congelación del alquiler, por eso ofrecen la alternativa fijar un tope.

Para Sumar esta medida es insuficiente, si bien Díaz ha aclarado que la negociación con el PSOE sigue en marcha en un contexto en el que es "evidente que están subiendo los precios no solo del gasoil y de la gasolina, sino también de la cesta de la compra", en declaraciones recogidas por Efe.

"Cualquiera de ustedes sabe que satisfacer un arrendamiento en cualquier ciudad de España, no solo en Madrid o en Barcelona o en las grandes ciudades como Sevilla o Valencia, hoy es misión imposible", ha añadido Díaz al respecto.

El Gobierno contempla la posibilidad de topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda (26 de mayo de 2023), dentro del decreto ley de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo que tiene previsto aprobar este viernes.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, insistió este martes en rueda de prensa en el Congreso en que la prórroga de los contratos es para ellos la "prioridad absoluta" en la negociación y la "medida central" en la que están poniendo todo su empeño.

Sumar además se ha coordinado con los socios parlamentarios de la izquierda para pedir al PSOE que incluya también en el decreto del viernes la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, derogada el pasado febrero por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox y Junts.

Fuentes cercanas a la negociación señalan, sin embargo, que los socialistas también se resisten a incluir esta medida en el decreto y que sólo aceptan incorporarla si afecta únicamente a los colectivos "supervulnerables".

Alegan, entre otras cosas, que Junts y el PNV "no lo ven" y que sus votos son imprescindibles para convalidar el decreto.

A este respecto, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez (Compromís), ha llamado a los empresarios que piden ayudas públicas al Gobierno a que presionen al PNV y Junts para que cedan.

El Gobierno pide "generosidad"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reclamó este martes a las formaciones políticas que tengan "generosidad" para avalar y apoyar el 'escudo social' que presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes para paliar los efectos de la guerra de Irán.

En respuesta a una pregunta de ERC en el Senado, la ministra defendió que el Gobierno llevará un 'escudo social' que "tiene que contemplar un amplio apoyo de los grupos" y por ello están abordando esas medidas con los sectores afectados, pero también con las formaciones que deben apoyarlas.

Rodríguez ha pedido a ERC que "sigan apoyando y dando cobertura a gobiernos progresistas, como el de (el presidente de la Generalitat catalana) Salvador Illa", en referencia a que el socialista catalán no cuenta todavía con el apoyo de los republicanos para sacar adelante los presupuestos autonómicos.

La senadora de ERC Sara Bailac ha criticado a la ministra que la crisis por Irán se agrava pero que el Ejecutivo no ha aprobado congelar los alquileres ni prorrogar contratos mientras se mantenga esta situación, por la que también han pedido suspender desahucios a familias sin alternativa habitacional.

Por su parte, la ministra ha insistido en el que el Gobierno quiere el escudo social y lo votó, pero que fueron otros grupos quienes no lo apoyaron: "No se puede hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria", ha defendido Rodríguez, que no ha detallado las medidas que tendrá el decreto en temas de vivienda.