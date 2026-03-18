Sánchez anuncia otros 1.000 M de 'apoyo militar' para Ucrania y un acuerdo para fabricar drones y radares conjuntamente

Zelenski estrecha la mano de Sánchez durante la comparecencia ante los medios en Moncloa. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez anuncia un nuevo paquete de 1.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania, elevando la ayuda total de España a casi 4.000 millones desde 2022. España y Ucrania acuerdan coproducir y cofabricar conjuntamente drones y radares, firmando varios acuerdos entre empresas de ambos países tras la reunión entre Sánchez y Zelenski. La ayuda incluye financiación a través del instrumento SAFE de la Comisión Europea y busca también garantizar la suficiencia energética de Ucrania tras los bombardeos rusos. Volodímir Zelenski agradece el apoyo español, destaca la importancia de sistemas de defensa antiaérea y advierte sobre una posible escasez de misiles por la crisis en Oriente Medio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles otros 1.000 millones de euros a Ucrania para "apoyo bilateral militar", por lo que la ayuda de España desde que se inició la guerra en febrero de 2022 ya asciende a casi 4.000 millones.

También ha desvelado que desde el Ejecutivo van a impulsar la "coproducción y cofabricación" conjunta con empresas ucranianas en el ámbito de la defensa, como drones y radares.

Con este propósito, tanto el Ministerio de Defensa como distintas empresas españolas han firmado varios acuerdos para coproducir conjuntamente con empresas ucranianas, tras la reunión que Sánchez y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, han mantenido hoy en el Palacio de la Moncloa.

Sánchez anuncia otros 1.000 M de "apoyo militar" para Ucrania

En una rueda de prensa conjunta, Sánchez ha dejado claro que España va a seguir "al lado" de Ucrania "como un aliado fiel y leal" y ha admitido que no se puede negar que la crisis en Oriente Medio "monopoliza la conversación y acapara todas las portadas y miradas".

Por ello, ha querido destacar que "nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania" y que España va a "mantener el apoyo" a Kiev el tiempo que haga falta "tras una agresión ilegal e injusta por parte de Rusia" y ha recordado que la guerra en Ucrania está "íntimamente imbricada con el futuro de la Unión Europea".

Sánchez también ha puesto en valor la resistencia del pueblo ucraniano y ha recordado que "hace cuatro años Putin inició este conflicto convencido de una guerra rápida pero Ucrania, afortunadamente, resiste".

Estos 1.000 millones son una cantidad prevista en el acuerdo de colaboración suscrito por ambos países en una visita anterior de Zelenski a Madrid. "Buena parte" de estos millones de ayuda se financiarán a través del instrumento SAFE que creó la Comisión Europea.



Pero, más allá de la cifra, Sánchez ha destacado la importancia de que vayan a servir para un trabajo conjunto que permitirá la coproducción de material militar, una cuestión en la que los dos mandatarios han insistido varias veces, y para garantizar la suficiencia energética de Ucrania tras los constantes bombardeos rusos que han reducido en un 70% las capacidades eléctricas del país.

Asimismo, ha manifestado que España también está firmemente comprometida con la reconstrucción de Ucrania y las labores de desminado y ha anunciado el acuerdo Operación financiera y técnica para impulsar "un nuevo proyecto en materia ferroviaria que permitirá la cooperación en el ancho de vía doble".

Agradecimiento de Zelenski

Por su parte, Zelenski no ha dudado en iniciar su intervención en Moncloa agradeciendo a Sánchez el apoyo mostrado a su país para mejorar la industria militar y la cooperación diplomática y política.

"Nuestras relaciones no han ido más que fortaleciéndose", ha celebrado el presidente ucraniano, destacando el trato que los refugiados están recibiendo en España.

También ha subrayado la importancia de enviar a Ucrania más sistemas de defensa antiaérea porque Rusia ataca "cinco o seis veces al mes" la infraestructura energética del país con bombardeos masivos.

Así, Zelenski ha avanzado planes para colaborar con empresas españolas del sector de defensa, que proporciona a Kiev misiles y radares.

"Ucrania está dispuesta a compartir su amarga experiencia en el ámbito de drones y en tecnología. La industria española suministra a Ucrania radares y misiles", ha dicho.

Zelenski este miércoles en el Palacio de la Moncloa. Efe

Y ha remarcado que "España es uno de los primeros países de la UE que ha utilizado el programa SAFE (Acción por la Seguridad de Europa) para ayudar a Ucrania", destacando también la contribución del Gobierno de España al programa PURL, con el que Kiev compra armamento imprescindible, como misiles para las baterías Patriot.

Por último, Zelenski ha admitido que la crisis de Oriente Próximo está afectando al esfuerzo de guerra de Ucrania y ha advertido de que podría darse una escasez de misiles antiaéreos e interceptores de drones porque países del Golfo Pérsico los necesitan para hacer frente a los ataques de Irán.

"Nadie ha parado sus suministros a Ucrania, seguimos recibiendo cargamentos, aunque tememos que disminuyan", ha dicho, asegurando que ya hay contactos con los aliados europeos para ver cómo abordar la falta de misiles antiaéreos.

Para promover la fabricación propia, Zelenski ha insistido en que los países de la Unión Europea desbloqueen el paquete de 90.000 millones de euros acordado a finales de 2025 para mantener a flote a Kiev, y cuya aprobación veta ahora Hungría.

En este punto, también ha denunciado todo el apoyo que ha prestado la República Islámica a Rusia a la hora de perfeccionar y desarrollar ataques con drones.

"Ellos enseñaron a los rusos a matarnos [con drones] y nosotros hemos proporcionado a los países de la OTAN la tecnología para defenderse", ha proseguido.

Y ha lamentado que "Rusia haya ganado con esta guerra 10.000 millones de dólares en los primeros 10 días -de guerra- solo con los precios del petróleo".

"Todos esos millones los invierte en el material militar que emplea contra nosotros. Por eso Rusia está muy interesada en esta guerra y el mundo debe hacer todo lo posible para pararla", ha concluido.