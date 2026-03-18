Feijóo acusa a Sánchez de "aprovechar" la guerra de Irán para recaudar más: "Deje de exprimir a los españoles"

Feijóo felicita irónicamente a Sumar, Podemos e IU por no obtener escaños en Castilla y León y recuerda las victorias del PP en las últimas elecciones.

Sánchez responde vinculando al PP con el plan de Trump en Irán y afirma que el PP prefiere la guerra a las ayudas sociales.

El líder del PP critica la demora del Gobierno en aprobar ayudas para familias y empresas ante el aumento del precio del petróleo.

Feijóo acusa a Sánchez de aprovechar la guerra de Irán para recaudar más impuestos y pide que deje de "exprimir a los españoles".

Tres semanas en política es una eternidad y esto se comprobó este miércoles en la sesión de control al Gobierno. Durante el último parón de dos semanas, el panorama ha cambiado: con la operación de Trump en Irán o, en un plano más doméstico, con las elecciones en Castilla y León. Eso se notó en las intervenciones.

El presidente del PP aprovechó su pregunta para advertir que no traiga las ayudas, que el Ejecutivo aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, en un decreto ómnibus. "No se le ocurra", ha añadido mientras que le ha conminado a hacer lo correcto "por una vez".

Feijóo ha acusado a Sánchez de dilatar el plan de apoyo a familias y empresas por las consecuencias de la subida del petróleo. "Cada día sin aprobar ayudas, es un día que usted se aprovecha de la guerra", ha añadido.

A lo que el presidente ha respondido tratando de vincular al PP con el plan de Trump en Irán y auguraba que dirán "sí a la guerra y no a las ayudas". Un eslogan que era rebatido por el líder de la oposición: "La mayoría de los españoles no queremos guerra, lo que sí queremos es que usted nos deje en paz".

El líder de la oposición arrancaba su intervención con una "felicitación" a Sumar, Podemos e IU por sacar 0 escaños en Castilla y León.

Algo que vincula con el respaldo de la izquierda a Sánchez mientras que al PSOE le ha recordado que, en las 11 últimas elecciones, el PP ha ganado en 10 de ellas. "Es usted un perdedor", remataba Feijóo.

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