Llorar en el Congreso: la madre de Marta Calvo emociona a los diputados, pero su causa fracasa por el voto del PSOE y sus socios

El debate estuvo marcado por la tensión emocional y las diferentes posturas sobre legislar en base a casos de gran impacto social.

La propuesta fue rechazada por el voto en contra del PSOE y sus socios, quienes argumentaron motivos legales y criticaron la utilización política del dolor de las víctimas.

El PP propuso ampliar la prisión permanente revisable a asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas, basándose en el testimonio de Marisol Burón.

La madre de Marta Calvo emocionó a los diputados al relatar su dolor en la tribuna del Congreso.

Marisol Burón, la madre de Marta Calvo asesinada por su amante, se encontraba en la tribuna de invitados del Congreso cuando la diputada Macarena Montesinos leyó emocionada su desgarradora experiencia.

Basándose en su testimonio , la diputada del PP pidió que se amplíe la prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver de su víctima.

"Es muy duro cerrar todas las noches la puerta de tu casa y saber que tu hija o el cuerpo de tu hija está en la calle. Yo me acostaba y no me arropaba, yo quería pasar frío porque sabía que ella estaba a la intemperie", leía Montesinos con la voz entrecortada y los ojos humedecidos palabras que en su día dijo la madre de Marta Calvo.

Montesinos recordaba que Burón lleva 2.300 días con todas sus noches preguntándose: "¿Dónde está mi hija?". Una pregunta que también resuena entre otros padres, como los de Marta del Castillo.

Tras escuchar el testimonio, y rota de dolor, la madre se levantó en la tribuna de invitados para agradecer al PP la ovación en pie que le dispensaron los diputados.

En el hemiciclo, Montesinos pedía al resto de grupos parlamentarios "un ejercicio de empatía", e instaba a imaginar "el calvario que pueden pasar estas familias".

Todo mientras defendía “la prisión permanente revisable" como "el instrumento más eficaz para lograr el castigo al delincuente en proporción al daño causado" y para que "tenga un incentivo claro de colaborar con la justicia”. También para "impedir que salgan de prisión quienes no están en condiciones de reintegrarse, evitando que reincidan en sus actos y vuelvan a causar dolor”.

Las frases de la madre de Marta Calvo y su sola presencia dejaron un nudo en la garganta de muchos diputados del PSOE y de sus socios, que rebajaron el tono del debate.

A primera hora, la sesión se anticipaba más frontal y más ideológica. Algunos grupos llegaban dispuestos incluso a pedir la derogación total de la prisión permanente revisable.

"Mi respeto, mi apoyo, mi cariño, a las personas que están aquí. Entiendo que el dolor tiene que ser tremendo, pero como diputada y como jurista tengo que hablar de hacer las leyes y legislar", se disculpaba la diputada de Podemos, Martina Velarde, visiblemente incómoda.

Más tarde, la representante morada añadía: "Me da pena la utilización de las personas y las víctimas".

También la diputada de ERC, Pilar Valluguera, admitía que era "incapaz de acompañarles en este duelo, de hacer nada para aligerarlo" y que "se ha quedado muy impactada por su presencia".

A partir de ahí, arremetía contra los populares por llevar a las víctimas a la tribuna: "Nos sitúa en un cierto estado de pornografía emocional. Me sale abrazarlos, rezar para que no me pase a mí y decirle al PP que son unos ruines por hacernos ver esto aquí", aseguraba Valluguera antes de votar en contra.

Más calmados, desde las filas socialistas, el diputado David Serrada, mandaba a la familia de Marta Calvo "un cordial y afectuoso saludo".

Sin embargo, los socialistas y sus socios coincidían en mostrar su oposición a la iniciativa del PP: desde el PSOE a Sumar pasando por PNV y Junts. "No es una buena ley", afirmaba el nacionalista vasco Mikel Legarda.

Desde Bildu pedían "no legislar desde la emoción" y desde la formación de Puigdemont, Josep Pagés, reprochaba "la instrumentación penal para fines partidistas".

A la salida del pleno, Marisol Burón, visiblemente decepcionada, se preguntaba si también mantendrían esa oposición si la asesinada fuese su hija. Una pregunta que nadie atinaba a responder.