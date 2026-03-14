El fracaso de Vox con su ley de "los españoles, primero": la aprobó hace un año en Valencia para ayudas y es papel mojado

Vox continúa presionando para endurecer el acceso de migrantes a ayudas sociales, proponiendo nuevas restricciones y requisitos en la Renta Valenciana de Inclusión.

Las convocatorias de ayudas siguen admitiendo extranjeros empadronados, y no exigen nacionalidad española como requisito.

La medida no tuvo efectos reales porque la Ley Orgánica de Extranjería garantiza las mismas condiciones de acceso a prestaciones sociales para extranjeros residentes.

Vox impulsó en 2025 una ley en la Comunidad Valenciana para priorizar a los españoles en el acceso a ayudas sociales, aprobada junto al PP.

Es lo que en política se conoce como legislación escaparate. Normas pensadas para presumir ante tu electorado y vender un éxito de cara a la galería, aunque en la práctica esa ley tenga poco impacto.

Algo así ocurrió hace casi un año en la Comunidad Valenciana con la llamada "prioridad nacional" que impuso Vox al PP en los presupuestos.

Los dos partidos aprobaron una enmienda para introducir la nacionalidad española como un requisito para determinadas ayudas sociales.

Esa medida es ahora una de las líneas rojas de los de Santiago Abascal para negociar los gobiernos en Extremadura y Aragón. De hecho, varios dirigentes del partido llevan días aireando en X un documento con exigencias al PP y entre ellas figura esta.

Y ponen Valencia como un ejemplo de éxito. La cuestión es si su puesta en marcha tuvo algún efecto real.

En mayo de 2025, durante la tramitación de la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat, PP y Vox colaron una reforma para ligar el acceso a subvenciones autonómicas al requisito de nacionalidad.

El cambio se incorporó a la Ley 5/2025 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, que modificó la Ley de Hacienda Pública valenciana.

Traducido al lenguaje de Vox, el mensaje era claro: "Los españoles, primero".

Los de Abascal lo anunciaron a bombo y platillo en X e Instagram, presentándolo como un éxito. Sus medios afines, como La Gaceta de la Iberosfera, también aplaudieron la medida.

"Los únicos triunfos del sentido común en España se producen allá donde Vox tiene fuerza para imponerlo", celebraba el eurodiputado Hermann Tertsch. PSOE y Compromís tacharon de "vergonzosa" y "cruel" la propuesta.

El problema es que los efectos reales de aquella cacareada victoria eran muy limitados, por no decir directamente nulos.

Ya desde el primer momento, el propio PP trató de matizar el alcance de la enmienda. La portavoz popular en Les Corts, Laura Chulià, dijo que las ayudas sociales "se iban a seguir dando sin tener en cuenta la nacionalidad".

La explicación está en la jerarquía de las leyes.

La Ley Orgánica de Extranjería (LO 4/2000), que tiene un rango superior a cualquier norma autonómica, establece en su artículo 14 que los extranjeros residentes tienen derecho a las prestaciones sociales "en las mismas condiciones que los españoles".

Más aún: el mismo artículo añade que los extranjeros, "cualquiera que sea su situación administrativa", tienen derecho a las prestaciones sociales básicas.

Es una garantía que ninguna ley autonómica puede contradecir.

Y el Consell Jurídic Consultiu, un organismo que asesora jurídicamente a la Generalitat, confirmó esa interpretación pocos meses después.

En un dictamen de agosto de 2025 recordó que las administraciones pueden conceder ayudas sociales a extranjeros incluso sin NIE si están empadronados.

Y hay más pruebas. La más evidente está en la Renta Valenciana de Inclusión. Un año después de esa reforma de Vox, sigue admitiendo beneficiarios extranjeros. Sus requisitos son el empadronamiento y determinados límites de renta, pero no la nacionalidad española.

Lo mismo ocurre con las convocatorias de ayudas sociales publicadas por la Generalitat entre 2025 y 2026. Todas mantienen el mismo esquema: aceptan documentación como DNI, NIE o pasaporte. Ninguna introduce un filtro por nacionalidad.

"Mucho marketing pero ningún cambio", resume un exdirigente de Vox en conversación con este periódico.

Vox sigue presionando

Pero la señal más reveladora de que aquella reforma no había servido de mucho llegó en noviembre de 2025, cuando Vox volvió a registrar nuevas enmiendas para endurecer el acceso de la población migrante a las ayudas sociales en la Comunidad Valenciana.

Entre otras medidas, Vox propuso condicionar las ayudas a programas obligatorios de integración y a exigencias como aprender el idioma o participar en actividades "acordes con las costumbres del país".

Resulta paradójico. Si la llamada "prioridad nacional" aprobada meses antrás en los presupuestos hubiera tenido verdaderos efectos, estas nuevas restricciones carecerían de sentido.

Y en la última semana, Vox ha impulsado otra reforma para endurecer los requisitos de la Renta Valenciana de Inclusión, de modo que para cobrarla habrá que llevar empadronado en la comunidad al menos 15 meses seguidos, frente a los 12 que se exigían hasta ahora.

Pero, endurecer el empadronamiento no discrimina por nacionalidad. En otras palabras: no sería "españoles primero", sino "empadronados primero".