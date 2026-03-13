María Jesús Montero es trasladada en coche de Córdoba a Sevilla después de averiarse el tren de AVE en el que viajaba

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una reunión con los agentes sociales y económicos para abordar el impacto del conflicto en Oriente Medio, en la sede del Ministerio, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España).

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero sufrió una avería en el tren AVE en el que viajaba de Madrid a Sevilla y tuvo que ser trasladada en coche desde Córdoba. El tren se detuvo por una avería técnica a las 15:00h y, tras una hora sin poder reanudar la marcha, se comunicó que no podía continuar el trayecto. Montero debía acudir a un acto electoral en Sevilla a las 17:30h, por lo que fue llevada por carretera desde Córdoba para llegar a tiempo. El resto de pasajeros fueron reubicados en otros dos trenes, pero debieron esperar más de una o dos horas para continuar su viaje.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido víctima del desgaste de la red ferroviaria de España. En concreto, en una de las líneas más afectadas, la que conecta Madrid con Andalucía.

La titular de Hacienda iba a bordo de un tren de AVE que ha partido desde la capital a las 13:00h de este jueves. La locomotora ha sido detenida alrededor de las 15:00h tras sufrir una avería técnica que no ha podido ser subsanada en el momento.

Ha sido una hora después cuando el maquinista ha comunicado por megafonía que el tren no podía seguir su camino.

A pesar de que el convoy tendría que haber llegado a la estación de Santa Justa de Sevilla a las 15:37h, a las 16:00h la ministra aún estaba en Córdoba.

En las puertas de la estación cordobesa, Montero ha subido en un coche en el que ha sido trasladada por carretera hasta su destino.

En la sede del PSOE andaluz, en Sevilla, la esperaban a primera hora de la tarde para participar en un acto electoral previo a las elecciones andaluzas: un encuentro con la dirección de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) que comenzaba a las 17:30h.

El resto de pasajeros han sido reubicados en otros dos trenes que habían partido desde Antequera y desde Madrid, que no harían parada en Córdoba hasta pasada más de una hora y más de dos horas, respectivamente.