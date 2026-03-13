Albares no descarta posibles "represalias" de Irán contra Europa y pide estar preparados "para cualquier escenario"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EP

Las claves nuevo Generado con IA El ministro José Manuel Albares advierte que Europa debe estar preparada para posibles represalias de Irán y para cualquier escenario derivado del conflicto. Albares destaca que la guerra ya afecta a Europa por el aumento de precios en petróleo, gas y alimentos, y advierte de una posible crisis humanitaria similar a la de Siria. España mantiene evacuaciones abiertas para los españoles en la zona, con cerca de 8.000 repatriados de un total de 31.000 residentes. El ministro subraya que España no participará en acciones contrarias al derecho internacional y defiende que la política comercial con EE.UU. es competencia de la UE.

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha advertido este viernes de que Europa debe estar preparada "para cualquier escenario" ante la guerra en Irán, aunque ha insistido en que "no hay que asustar a la gente".

En una entrevista en ETB, el ministro ha asegurado que el viejo continente "no debería" ser objeto de "posibles represalias", pero ha admitido que "nada es descartable".

Además, ha manifestado que Europa, tras los países del Golfo, es "sin duda" la región más afectada por el conflicto bélico.

Albares ha reconocido que es algo que está ocurriendo ya. "El alza de los precios del petróleo, del gas o del sector agroalimentario impacta directamente en el bienestar de los europeos", ha señalado.

Si el conflicto se prolonga, ha advertido que podría causar "una enorme crisis humanitaria" similar a la de Siria, con millones de personas desplazadas hacia Europa.

Por ello, ha insistido en que el continente es "el más amenazado en sus propios intereses" y también en sus valores.

"Europa es un proyecto de paz, de derecho internacional. Estos son los momentos en los que hay que escoger: o el orden mundial y sus reglas, o el desorden que lleva al caos", ha señalado.

No obstante, ha advertido de que ya se han registrado lanzamientos de misiles hacia Turquía, "aliado de la OTAN", y hacia Chipre.

"Hay un régimen que de manera irracional está enviando misiles y drones a todos los países de Oriente Medio", ha lamentado.

Llamamientos y diplomacia

El ministro ha reconocido su pesimismo ante la evolución del conflicto. "No veo a corto plazo la posibilidad de que termine", ha dicho. "Estamos viendo un recrudecimiento de los bombardeos y el riesgo de una invasión terrestre en Líbano".

Albares mantiene una ronda de contactos con sus homólogos de Catar, Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait y Líbano.

Ha asegurado que todos comparten "la misma preocupación": el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

"España no participará en nada que pueda reforzar más aún esta guerra que conduce al caos", ha precisado. "Pedimos el fin inmediato de la guerra, el cese de los lanzamientos de cohetes y drones, y el fin de la represión interna del régimen iraní, especialmente contra mujeres y niñas".

Defensa y cooperación

Sobre el envío de fragatas al Mediterráneo, Albares ha aclarado que la operación "nada tiene que ver" con el conflicto en Irán.

"Es una misión defensiva para garantizar la seguridad del espacio aéreo europeo. España no participará en una guerra contraria al derecho internacional", ha enfatizado.

El ministro ha señalado que las operaciones de evacuación continúan abiertas. Unos 31.000 españoles residen en la zona y cerca de 8.000 ya han sido repatriados desde el inicio del conflicto.

"Mientras haya un español que quiera volver, el Estado seguirá actuando por todas las vías posibles", ha dicho.

Relación con Estados Unidos

En cuanto a las amenazas del expresidente Donald Trump de romper relaciones comerciales con España por su postura ante la guerra, Albares ha recordado que la política comercial es competencia exclusiva de la Unión Europea.

"Cualquier coerción contra un Estado miembro lo sería contra todos", ha advertido.

El ministro ha subrayado que la relación económica con Estados Unidos "es extraordinaria, muy sólida y mutuamente beneficiosa".

Ha recordado que España figura entre los grandes compradores de gas licuado estadounidense y acoge dos bases de uso conjunto "clave para la seguridad euroatlántica".

"Nuestra alianza con la OTAN es firme", ha afirmado. "Tenemos casi 3.000 soldados desplegados en el flanco este y en misiones como la de Irak. Nuestra relación con Estados Unidos es sólida y, sobre todo, beneficiosa para ellos".