Pedro J. Ramírez: "Sánchez es el gobernante occidental que más está apostando por el fracaso de Trump en la guerra de Irán"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha lamentado este jueves que Pedro Sánchez es el gobernante occidental que más está "apostando por el fracaso del intento de EEUU de desarmar a Irán y de establecer un nuevo régimen en ese país".

Durante La Hora del Suscriptor de EL ESPAÑOL, el periodista ha asumido que el presidente norteamericano Donald Trump es "una calamidad".

Pero ha considerado que lo más deseable ahora sería "una victoria completa que implique la destrucción del programa nuclear y la capacidad ofensiva de Irán y sus satélites terroristas", como Hamás y Hezbolá, así como el establecimiento de un régimen de libertades que garantice los derechos de los iraníes.

"El mundo será mucho más seguro si en Irán no hay un régimen capaz de culminar el desarrollo de la bomba atómica", ha señalado.

No obstante, el director de EL ESPAÑOL ha reconocido que, en las actuales circunstancias, es casi "mejor una victoria incompleta, que una guerra que se prolongue con más coste que beneficios", ha dicho en alusión al impacto que el conflicto ya está teniendo sobre la economía global.

Pedro J. Ramírez ha considerado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo una "verdad incómoda" cuando constató que el viejo mundo de normas internacionales ya forma parte del pasado.

Al respecto, se ha preguntado dónde estaba la legalidad internacional cuando los gobiernos de Irán o Venezuela violaban sistemáticamente los derechos humanos de su población.

"La defensa de la legalidad internacional no puede ser una coartada para la pasividad, ante la continuación de situaciones inadmisibles desde el punto de vista de la dignidad humana", ha afirmado Ramírez.

Y ha coincidido con la histórica feminista del PSOE Amelia Valcárcel, al indicar que el "No a la guerra" que esgrime Sánchez es como el "No al cáncer" o "No a los accidentes de tráfico" o "No a la polución".

“Nunca la televisión pública había sido una máquina de guerra”

"La cuestión es qué haces cuando la guerra existe", ha dicho al respecto.

Respecto a la actitud de Sánchez, ha sentenciado, "cuando no tienes capacidad de intervenir en ningún sentido, cuando no tienes peso alguno, sólo te queda hacer versos mientras los perros le ladran a la luna".

Y ha recordado que Sánchez es el único gobernante occidental al que han felicitado los terroristas de Hamás y el régimen de los ayatolás (la última vez, este jueves, por retirar a la embajadora de España ante Israel).

A preguntas de los suscriptores de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez también se ha referido a la herramienta bautizada por el Gobierno como "Hodio", que Pedro Sánchez presentó el miércoles para perseguir los mensajes de odio en las redes sociales.

"Se empieza pactando con los herederos de los asesinos y con los partidos golpistas, y se termina zarandeando la ortografía, en esa degradación estamos", ha ironizado el director de EL ESPAÑOL.

Porque, ha recordado, Sánchez puso en marcha su campaña para "señalar a los medios más críticos como máquina del fango y descalificar al PP como extrema derecha", cuando comenzaron a salir a la luz los casos de corrupción que afectan a su mujer, al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Más sensato hubiera sido, a su juicio, que el presidente ordenara una investigación interna para esclarecer estos casos, o que hubiera impulsado una normativa para regular el conflicto de interés de los miembros del Gobierno y sus familiares.

En su conversación con los suscriptores, Pedro J. Ramírez ha afirmado que Pedro Sánchez convirtió desde el primer momento la "polarización" en la principal forma de confrontación con los adversarios políticos.

Y con su nueva iniciativa, busca ahora atribuir el odio a sus adversarios, mediante el "efecto espejo".

Con todo ello, ha afirmado Pedro J., Sánchez busca "llevar el debate político a un terreno guerracivilista, impropio de la España constitucional".

España disfruta del período más largo de libertades de su Historia gracias a los consensos y valores compartidos que se establecieron en la Transición, en torno a la "unidad e identidad de la nación" española, ha indicado el periodista.

Estos consensos se rompieron cuando, tras perder las elecciones del 23J, Sánchez decidió seguir gobernando con el respaldo del "partido heredero del movimiento terrorista que asesinó a más de 800 españoles, y de los dos partidos que alentaron el intento del golpe de Estado de 2017 para la secesión de Cataluña".

Además de todo ello, ha recordado, "traficando la investidura con una amnistía que él había dicho que nunca iba a otorgar porque era inconstitucional".

Y ahora Sánchez intenta perpetuarse en el Gobierno, mediante una insólita "acumulación de poder fáctico en la Moncloa", una vez tomado el control de organismos como el CIS o el Banco de España, y con RTVE convertida en una "máquina de guerra, en la que lo menos tendencioso y sectario son los informativos".

A juicio de Pedro J., el presidente Pedro Sánchez "trata de sustituir el debate democrático que implica el control del poder", mediante un sistema de contrapesos, por la reedición del Duelo a garrotazos de Goya.