La ministra portavoz Elma Saiz publicará cada seis meses un 'ranking del odio' tras rastrear todas las redes sociales

La iniciativa ha generado críticas en la oposición y debate entre expertos sobre su eficacia y posible sesgo ideológico en la medición.

El sistema combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión, y permitirá comparar la exposición al odio entre plataformas.

La herramienta Hodio, impulsada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, medirá la presencia y evolución de discursos de odio y polarización.

El Gobierno publicará cada seis meses un 'ranking del odio' en redes sociales, elaborado por la ministra portavoz Elma Saiz.

El Gobierno quiere medir la "huella del odio" en las redes sociales, de la misma manera que se mide la "huella de carbono". Y cada seis meses, Elma Saiz, ministra portavoz y de la cartera de Inclusión, hará pública la lista negra.

Pedro Sánchez anunció este miércoles la nueva herramienta Hodio, impulsada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente del Ministerio de Inclusión.

El sistema permitirá "medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance de los discursos" de "odio y polarización" en las redes sociales.

Lo hará mediante rankings semestrales que, según el Ejecutivo, "permitirán comparar la exposición al odio de los usuarios en cada plataforma".

Para ello, "combinará análisis cuantitativo y revisión experta", con personal de Oberaxe, "para garantizar precisión y representatividad".

No es la primera vez que este Observatorio monitoriza las redes.

Hace un año se creó FARO para rastrear "el discurso de odio racista y xenófobo". Hoy lo conforma un equipo de ocho personas que revisan a diario lo que se publica en Facebook, Instagram, YouTube y X.

Este grupo del Observatorio se dedica a denunciar (reportar en términos de redes) los comentarios más incendiarios.

En el último informe mensual, de enero de 2026, detectaron 35.266 contenidos de odio, de los cuales el 57% fueron retirados por los equipos de moderación tras las quejas de los rastreadores del Observatorio.

Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz, aseguran que Hodio viene a "completar" al sistema FARO. El primero elaborará rankings cada seis meses y el segundo se dedicará a "medir el volumen de contenido de odio" y promover "la retirada de publicaciones".

Durante el anuncio, Sánchez fue más allá y aseguró que el nuevo sistema permitirá "exigir responsabilidades" a los propietarios de las redes sociales.

El presidente del Gobierno fue muy crítico con "la mercantilización del odio" y volvió a señalar al propietario de X, Elon Musk, con el que desde hace tiempo tiene varios encontronazos.

Esta vez, Sánchez recordó que, desde que adquirió la red social conocida en ese momento como Twitter, se redujeron los equipos de moderación "y los discursos de odio aumentaron un 50%".

División de opiniones

El hecho de que el organismo dependa de un ministerio ha generado críticas en la oposición.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordó la polarización que, a su juicio, ha promovido Sánchez al presentarse como "el presidente del muro", y afirmó en X que ahora "está sentando cátedra sobre una materia que sí domina: el odio".

Aquí lo tienen. El presidente del muro, el socio de Otegi, el amigo de Maduro, sentando cátedra sobre una materia que sí domina: el odio.



Quiere dar lecciones de paz quien no la practica ni en su patria. https://t.co/kc37aqRK3c — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 11, 2026

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, acusó a Sánchez de "estar instalado en la censura y en querer vigilar lo que la gente diga".

Entre los expertos, hay opiniones divididas. José Gabriel García, alias Garz, CEO de Phi, agencia especializada en reputación y análisis del comportamiento digital, cree que Hodio funcionará como un "rating del odio", al estilo de las agencias de calificación, que generará presión reputacional sobre las plataformas, aunque advierte que puede haber "un sesgo ideológico" entre quienes lo rastreen.

Aunque reconoce la importancia de medir por primera vez el fenómeno, García considera que la medida más eficaz para frenar el odio en redes sería obligar a identificar a los usuarios, ya que buena parte de la polarización se alimenta del anonimato.

De momento, el Ejecutivo no se plantea actuar ahí, aunque el Gobierno se ha propuesto limitar a los menores de edad entrar en las redes sociales.