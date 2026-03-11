Ana Redondo bate el récord de peloteo con el "Sánchez superhéroe" y Feijóo se burla: "¿Y necesita 700 asesores?"

El artículo recuerda otros ejemplos históricos de elogios exagerados a líderes políticos tanto en el PSOE como en el PP, destacando casos como los de Leire Pajín, Óscar Puente y Javier Arenas.

Alberto Núñez Feijóo ironizó sobre las palabras de Redondo y cuestionó que Sánchez necesite 700 asesores, comparando la Moncloa con una agencia de publicidad.

Las declaraciones de Redondo fueron interpretadas por la oposición como un ejemplo de hipérbole y rápidamente circularon por redes sociales.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, calificó a Pedro Sánchez como el "superhéroe" de la democracia, la paz, la dignidad y el feminismo durante un mitin en Soria.

En política, la exageración retórica y el elogio entusiasta hacia el líder de turno forman parte de una tradición tan vieja como los propios partidos.

Podría decirse que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, batió el récord del peloteo el sábado cuando describió a Pedro Sánchez como el "superhéroe" de la política. Y eso que otros le habían dejado alto el listón tiempo atrás, como Javier Arenas, Óscar Puente o Leire Pajín.

Fue en un mitin en Soria, en el fragor de la campaña de Castilla y León. Con el objetivo de encomiar el "no a la guerra" del presidente del Gobierno y su valor para enfrentarse a Donald Trump, Redondo dijo: "Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo".

Sus palabras recorrieron rápidamente las redes sociales y han sido interpretadas por la oposición como un ejemplo de hipérbole.

Alberto Núñez Feijóo recogía este martes esas manifestaciones e ironizaba sobre la figura del presidente del Gobierno en otro mitin, y también en Soria, en El Burgo de Osma.

Tras recordar las palabras de la ministra, Feijóo se preguntó cómo un hombre con tales atributos podía necesitar tal cantidad de asesores.

"Trabajan 700 personas para asesorar a Sánchez. ¿De verdad necesita 700 tíos para asesorarle? ¿Pero este no era el superhéroe del que hablaba la ministra esa de Valladolid?", ironizó.

La ministra de Igualdad reivindica a Sánchez como “superhéroe de la democracia, de la paz y del feminismo” y remarca el “no a la guerra”: “En el mundo te quieren a ti porque representas a la dignidad humana”

pic.twitter.com/fsAyj3EXNf — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) March 7, 2026

A su juicio, Sánchez ha convertido el Palacio de la Moncloa en un centro de estrategia comunicativa, dejando atrás su estructura como órgano de gestión política.

"Cuando un presidente del Gobierno necesita 700 asesores, ese señor no preside el Gobierno; ese señor tiene una agencia de publicidad", dijo.

Pero los elogios de Ana Redondo a Sánchez no son los únicos que han quedado para la historia de la política española.

Uno de los precedentes más recordados se produjo en 2009, cuando la entonces secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, celebró que coincidieran los liderazgos de José Luis Rodríguez Zapatero y Barack Obama; el primero como presidente de España y presidente de turno de la UE, y el segundo como presidente de Estados Unidos.

"Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico, la de Obama en Estados Unidos, y la de Zapatero en la UE en los próximos meses", dijo Pajín.

Días después, cuando sus palabras generaron una oleada de críticas, reconoció que sus palabras pudieron sonar un tanto "exageradas", y rebajó la trascendencia del "acontecimiento", que pasó a definir como "mundial", en lugar de "planetario".

Aun así, durante años, la frase fue una de las hipérboles más famosas del zapaterismo y es ahora uno de los ejemplos más citados de cómo algunos políticos magnifican la figura de sus líderes.

Más reciente es el episodio protagonizado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

En abril de 2024, en los días en que Pedro Sánchez se planteaba abandonar la presidencia del Gobierno tras abrir un periodo de reflexión personal, Puente lanzó una frase que también se viralizó rápidamente.

Tras admitir en un acto con militantes socialistas en Galicia que veía "difícil" que Sánchez continuara en el cargo, manifestó: "Pedro Sánchez no es que tenga predicamento en el exterior, es que es el puto amo, esa es la realidad".

Óscar Puente dice que Pedro Sánchez es “el puto amo” porque “tiene autonomía, discurso, se le respeta y habla inglés” pic.twitter.com/4Iukank5rg — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 28, 2024

El propio Puente defendió después el carácter espontáneo de la expresión, aunque la frase fue utilizada por la oposición como ejemplo de excesivo fervor.

También en el Partido Popular existen precedentes de adulaciones que han quedado en el recuerdo. Una de las más citadas es la de Javier Arenas, vicepresidente del Gobierno con José María Aznar. Su "presidente, has estado cumbre", para halagar a Aznar tras algunas intervenciones ha pasado a la historia.

En realidad, no hay prueba documental de que Arenas pronunciara esas palabras y, en conversación con EL ESPAÑOL, negaba este martes haberlas dicho: "No recuerdo haber dicho aquella frase".

Sin embargo, el "has estado cumbre", es un relato verosímil y consolidado en la prensa política, pese a no estar acreditado con una fuente comprobable.

Sobre los halagos a líderes políticos, Arenas quiso dejar clara ayer su postura: "Cualquier elogio exagerado, y más sin justificación, es hacer el ridículo".