Moncloa elude comprometer a la fragata 'Cristóbal Colón' en la flota que enviará Macron a "reabrir" el estrecho de Ormuz

España muestra cautela ante el tono bélico de algunos líderes europeos y prefiere un papel más moderador por parte de la UE en el conflicto de Oriente Próximo.

Actualmente, la fragata 'Cristóbal Colón' escolta al portaaviones francés 'Charles de Gaulle' en el Mediterráneo tras desplazarse desde el Báltico.

Moncloa afirma que no ha recibido ninguna propuesta concreta de Francia sobre la participación española en la misión para proteger los petroleros en Ormuz.

El Gobierno español no se compromete a enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a la misión internacional liderada por Macron para reabrir el estrecho de Ormuz.

El Gobierno rebaja la propuesta de Emmanuel Macron para llevar a cabo una misión conjunta internacional que permita "reabrir" el estrecho de Ormuz y proteger los petroleros que utilizan esa vía marítima imprescindible para el comercio mundial.

Fuentes oficiales de la Moncloa explican que no hay ningún plan concreto del presidente francés sobre la mesa y, por tanto, no han recibido ninguna propuesta o petición.

Por eso, explican que tampoco hay ninguna posición del Gobierno de Pedro Sánchez y que, cuando haya propuestas, se valorarán.

Estas fuentes explican que el presidente francés, en sus declaraciones de este lunes, asegura claramente que esa misión internacional en el estrecho de Ormuz se realizaría, en todo caso, "una vez terminase la fase más crítica del conflicto", sin precisar detalles.

Eso sí, añadió: "Preparamos esta misión con nuestros socios, de manera ordenada, y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial", dando a entender que es un plan más avanzado, aunque España asegura que no tiene información alguna.

El estrecho de Ormuz es un accidente natural del golfo Pérsico por el que pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como otros productos esenciales.

Desde la operación Furia Épica de EEUU e Israel, el régimen iraní mantiene bloqueado el tráfico marítimo en la zona.

La fragata española Cristóbal Colón ya participa en una misión en las costas de Chipre para proteger a este país, miembro de la UE.

Escoltando al 'Charles de Gaulle'

Esa operación la encabeza el portaaviones francés Charles de Gaulle, que estaba siendo escoltado en el Báltico por la fragata española, y ambos buques se desplazaron al Mediterráneo tras el ataque de Estados Unidos a Irán.

Macron tuvo un papel destacado para que Sánchez accediera a la petición de Chipre para tener protección de Europa, tras el impacto de un proyectil en una base británica en su territorio.

La participación de efectivos españoles en Ormuz, sin haber terminado la guerra que se desarrolla en este momento en la zona, sería un salto sustancial en la implicación de Sánchez, en paralelo de su discurso sobre el "no a la guerra".

Las declaraciones de Macron coinciden con otras manifestaciones de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, con un tono bélico, de justificaciones del ataque de Estados Unidos a Irán y de reconocimiento del inicio de un nuevo orden internacional.

Esas palabras son vistas de forma crítica por España, según fuentes de Exteriores, que preferirían un papel más moderador por parte de la UE, en línea con la posición de Sánchez y la italiana Georgia Meloni.

Esas fuentes aseguran primero que la presidenta de la Comisión no debería fijar una posición tan trascendente, dado que los estados miembros tienen opiniones diferentes. Y, además, añaden que su posición sobre el nuevo orden internacional sin reglas contradice los principios fundacionales de la UE.