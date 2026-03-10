Cuca Gamarra exige la dimisión de Iceta: "Es la utilización de lo que es de todos para beneficiar a los familiares del sanchismo"

El exministro Miquel Iceta, durante una intervención en la Conferencia Internacional sobre Igualdad de Género en el Deporte. EP

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha pedido este martes la dimisión del embajador de España ante la UNESCO, Miquel Iceta.

La solicitud se produce tras las informaciones de EL ESPAÑOL que revelan cómo se fraguó la contratación de su pareja en Iberojet, una aerolínea del grupo turístico Ávoris Corporación Empresarial.

La contratación como piloto se produjo poco después de que el Gobierno aprobara el rescate de la compañía durante la pandemia.

"Iceta era ministro cuando el Gobierno rescató Ávoris con dinero público. Después, colocaron a su pareja", ha afirmado Gamarra en un mensaje difundido en la red social X.

Las palabras de la dirigente popular se apoyan en los mensajes revelados entre Iceta y Koldo García, el ex mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. En ellos, el exministro catalán agradece que "colocara" a su "marido" en la compañía rescatada.

Iceta era ministro cuando el Gobierno rescató Ávoris con dinero público. Después, colocaron a su pareja.



De nuevo, la utilización de lo que es de todos para beneficiar a los familiares del sanchismo.



Y, para colmo, sigue de embajador.



Aquí las actas. Tiene que dimitir. https://t.co/ZJX5akX9Iw pic.twitter.com/jbawl81NzP — Cuca Gamarra (@cucagamarra) March 10, 2026

La aerolínea Iberojet pertenece a Ávoris, integrado en los grupos Barceló y Globalia, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 320 millones de euros el 16 de marzo de 2021, en plena crisis por la pandemia.

Los WhatsApp entre Iceta y Koldo, a los que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, se encontraban en uno de los dispositivos del asesor de José Luis Ábalos, incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras su detención el 20 de febrero de 2024.

En la contratación del "marido" de Iceta intervinieron tanto el empresario Víctor de Aldama, asesor de Globalia, como el consejero delegado de Ávoris Miguel Ángel Sánchez. En realidad, Iceta y su pareja no están casados, pero Koldo García tenía agendado al piloto como "marido Iceta".

Iceta intercambió mensajes con el asesor de José Luis Ábalos tras conocer que la aerolínea Iberojet había contratado finalmente a su pareja. Estos reflejan que la relación entre Koldo García era de una amistad estrecha.

Además, los whatsapps demuestran que el ministro participó activamente en la contratación.

Para el PP, esos WhatsApp acreditan una proximidad que va más allá de una simple recomendación. También ha criticado "el uso de lo que es de todos para beneficiar a los familiares del sanchismo".

Gamarra ha subrayado que el suministro debería asumir responsabilidades políticas y dejar su puesto diplomático pese a la polémica.

"Y, para colmo, sigue de embajador. Tiene que dimitir", afirmó Cuca Gamarra, quien reclamó que Miquel Iceta asuma responsabilidades políticas.