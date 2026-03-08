"¿Había otro que antes hacía tu trabajo?", "¿cuánto cobras?": las preguntas del 'buzón del becario' para denunciar a las empresas

Aunque el nuevo Estatuto del Becario aún no está en vigor, las irregularidades detectadas pueden ser sancionadas bajo la normativa actual.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha esta semana el "buzón del becario", una herramienta con la que los jóvenes podrán reportar irregularidades durante sus prácticas mediante denuncias anónimas.

Antes de presentar sus quejas, el sistema exige completar un cuestionario previo, que permite describir con detalle la experiencia del estudiante en la empresa en cuestión.

Las preguntas buscan recoger tanto información objetiva como relatos personales que ayuden a detectar posibles abusos y sean la base para futuras denuncias.

Primero se pide información básica, como el nombre de la empresa, la duración y el año de las prácticas, y si éstas son obligatorias dentro del plan de estudios o voluntarias.

También se pregunta sobre el proceso de selección y si la formación teórica del estudiante se aplicó en la práctica, incluyendo los cursos realizados y los "centros formativos implicados".

Algunas preguntas del cuestionario ¿Había otras personas que te tutorizaban o enseñaban además de tu tutor?

¿Cuánto te pagaban?

¿Te consta que antes de ti hubiera otros becarios haciendo tus tareas u otras similares?

¿El tutor estaba siempre o casi siempre contigo?

El cuestionario explora además la dinámica dentro de la empresa: qué tareas realiza el becario, si cuenta con tutor o supervisores adicionales, si existen otros becarios y "cuál es su relación entre ellos".

Se pregunta también si antes de su llegada "otra persona desempeñaba las mismas funciones", lo que permitiría detectar posibles sustituciones encubiertas de personal.

Otro bloque de preguntas se centra en la remuneración, la inscripción en la Seguridad Social y si se encadenan becas en la misma empresa o en otras, elementos clave para identificar irregularidades en la contratación y en el pago.

Algunas preguntas requieren respuestas breves o de sólo "sí/no", mientras que otras son de desarrollo, para permitir al becario detallar con precisión su experiencia.

Este enfoque combina datos cuantitativos con relatos cualitativos, lo que facilita a la Administración detectar patrones de abuso y situaciones irregulares.

Una vez completado el cuestionario, el becario puede enviar su denuncia de forma totalmente anónima, incluyendo hechos que estén ocurriendo en ese momento o que hayan sucedido en el pasado y de las que haya tenido conocimiento.

Todo lo que considere interesante podrá ponerlo en conocimiento de la Administración. Pero, una vez completada esta denuncia, ¿quién la analiza? El Instituto de la Juventud (Injuve).

Según adelantó el Gobierno, será este organismo, ligado al Ministerio de Juventud, el encargado de recibir las denuncias, organizar la información y ponerla a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Estatuto del Becario

Una vez se formalice ese paso, será el equipo de Yolanda Díaz el que podrá realizar actuaciones específicas para comprobar el cumplimiento de la normativa, especialmente en lo relativo a prácticas que encubren empleo no remunerado.

Hay que recordar que el Estatuto del Becario prevé multas de hasta 220.000 euros para las empresas que incumplan de forma grave la normativa sobre prácticas laborales. Algo que se puede comprobar gracias al buzón que ha lanzado ahora el Gobierno.

Sin embargo, esta norma todavía no está en vigor, porque tras su aprobación en el Consejo de Ministros debe ser negociada con los grupos parlamentarios. Ese paso puede complicársele al Gobierno debido a su precaria situación en el Congreso.

Teóricamente, las sanciones previstas en el nuevo estatuto no podrán aplicarse hasta que no se concluya todo el trámite.

Para que las denuncias del buzón anónimo no caigan en el olvido, el Gobierno ha optado por canalizarlas a través del Instituto de la Juventud.

De este modo, aunque el nuevo régimen sancionador del estatuto aún no sea aplicable, las denuncias siguen teniendo efectos reales: la Inspección puede verificar irregularidades, abrir expedientes y sancionar a las empresas bajo la normativa vigente.

El mecanismo permite, por tanto, adelantar la función protectora del estatuto, utilizando la infraestructura del Injuve para asegurar que los abusos se detectan y se sancionan de manera efectiva, incluso antes de que las multas más elevadas del nuevo marco legal entren en vigor.