La izquierda abre una campaña para suprimir Religión en los colegios, aunque hoy los jóvenes creen más en Dios, según el CIS

Aunque la asignatura de Religión pierde alumnado en la escuela pública, sigue siendo mayoritaria en centros concertados y presenta grandes diferencias según la comunidad autónoma.

Sumar y Compromís han propuesto en el Congreso que la Religión se imparta fuera del horario obligatorio en todos los centros, y plantean un Libro Blanco sobre laicidad educativa.

La campaña coincide con un repunte de jóvenes creyentes en España, según el CIS: el porcentaje de creyentes de 18 a 24 años ha subido del 33,9% en 2021 al 38,5% en 2025.

Casi 70 organizaciones de la plataforma Escuela Laica lanzan una campaña para eliminar la asignatura de Religión del horario lectivo y revisar los acuerdos con la Santa Sede.

Casi 70 organizaciones integradas en la plataforma de izquierdas Escuela Laica han lanzado una ofensiva para sacar la asignatura de Religión del horario lectivo y revisar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.

Lo hacen en un momento en el que, según uno de los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la proporción de jóvenes creyentes ha aumentado tras décadas de descenso.

La campaña, bajo el lema "Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela", reclama que la materia —sea católica u otra confesión— pase a ser extraescolar y se imparta fuera del horario obligatorio.

Además, sus promotores piden al Gobierno que revise el concordato con el Vaticano y limite las funciones del profesorado de Religión exclusivamente a la docencia de esa asignatura.

La iniciativa llega en un contexto político en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado el discurso laicista enfrentándose con la jerarquía eclesiástica.

Así, en diciembre, cargó contra el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, por sus declaraciones sobre el "bloqueo" político en España.

"El tiempo en que los obispos interferían en política acabó con la llegada de la democracia", replicó el jefe del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, los datos del CIS apuntan un aumento de la fe entre los más jóvenes. Según el último barómetro, el porcentaje de creyentes de 18 a 24 años ha pasado del 33,9% en 2021 al 38,5% en 2025.

En el tramo de 25 a 34 años también se observa un repunte, del 35% al 37,9%.

Aunque la secularización sigue siendo dominante en el conjunto de la sociedad, este crecimiento rompe la inercia que se mantenía desde los años ochenta.

A la vez, la Iglesia católica ha registrado cifras récord en la última campaña de la Renta: 429,3 millones de euros recaudados gracias a que casi ocho millones de contribuyentes marcaron la casilla correspondiente, un 12% más que el año anterior.

Fe en la escuela

Esa nueva efervescencia religiosa no se refleja, sin embargo, en los colegios. Por lo menos, eso dice Escuela Laica, que sostiene que la asignatura de Religión pierde peso en las aulas.

Según los datos que maneja la entidad, en diez años se ha pasado de 3,5 millones de alumnos matriculados en Religión en todas las etapas y centros, a 2,9 millones. Sin embargo, el profesorado ha aumentado, siempre según esta asociación, pasando de 25.000 docentes a 36.000.

En este contexto, Escuela Laica ha anunciado que Sumar y Compromís han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición para reclamar un decreto urgente para que, desde el próximo curso, Religión se imparta fuera del horario lectivo en todas las etapas, tanto en centros públicos como concertados.

También plantean elaborar un Libro Blanco sobre laicidad en el sistema educativo.

En Sumar confirman esta intención a EL ESPAÑOL, pero niegan que el texto esté redactado y piden calma para conocer el detalle de sus peticiones.

Por su parte, los datos oficiales del informe Las cifras de la educación en España 2026, publicado este diciembre por el Ministerio de Educación con estadísticas del curso 2023-2024, dibujan un panorama más matizado.

En Primaria, el 55,1% del alumnado cursa Religión, frente al 83,3% de comienzos de los 2000 y el 61% registrado en 2020.

En la ESO, el porcentaje ha descendido del 63,7% en el año 2000 al 51% en el último curso analizado.

En Bachillerato, la cifra se mantiene estable en torno al 31% en la última década.

El informe concluye que la asignatura de Religión sigue teniendo un peso relevante, aunque muy desigual según la titularidad del centro y la comunidad autónoma.

En la red pública, la mayoría del alumnado no cursa Religión en Primaria y ESO —entre un 54% y un 61%—, mientras que en la red privada y concertada más del 80% opta por la asignatura en esas etapas.

También existen diferencias territoriales: en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Murcia, Religión católica supera con frecuencia el 60% o 70% del alumnado en Primaria y ESO, mientras que en Cataluña o el País Vasco predomina la opción de no cursarla, especialmente en centros públicos.

Ceuta y Melilla destacan por el peso de la asignatura de Religión islámica en la red pública.

Escuela Laica defiende que, si Religión pasa a ser extraescolar, desaparecería también la asignatura alternativa y todo el alumnado dispondría de una o dos horas más para reforzar Matemáticas o Lengua, o para atender necesidades educativas especiales.

Aunque esto debería aprobarse en una modificación de una ley orgánica como es la LOMLOE, por lo que no es tan fácil.