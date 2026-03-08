El Gobierno deberá aclarar al Congreso la "intervención de Bono" con Koldo para 'enchufar' a un joven y si va a denunciarlos

Bono también solicitó favores urbanísticos para un empresario con negocios en República Dominicana y está citado a comparecer en la comisión Koldo del Senado.

Se investiga si el joven contratado realmente ejerció funciones en INECO o trabajó para el gabinete de Ábalos, y si la gestión fue irregular.

El PP pregunta si el Ejecutivo planea presentar una denuncia por posible tráfico de influencias contra Bono, Ábalos, Koldo García y responsables de INECO.

El Gobierno deberá aclarar al Congreso la intervención de José Bono para facilitar la contratación de un joven militante del PSOE en la empresa pública INECO.

El Gobierno tendrá que responder por escrito al Congreso sobre la intervención del exministro José Bono para impulsar la contratación de un joven militante del PSOE en la empresa pública INECO.

El PP quiere saber, además, si el Ejecutivo piensa "presentar una querella o denuncia" por posible tráfico de influencias contra Bono, José Luis Ábalos, Koldo García y los responsables de la compañía dependiente del Ministerio de Transportes.

Los diputados populares preguntan qué procedimiento siguió el departamento que dirigía Ábalos para colocar al protegido de Bono y si el joven "ejerció realmente" funciones en INECO o trabajó para el gabinete de Ábalos.

Las preguntas se registraron tras las exclusivas de EL ESPAÑOL con los mensajes del móvil secreto de Koldo que prueban cómo Bono pidió el favor y el asesor confirmó el enchufe en dos horas.

Bono también pidió a Ábalos, a través de Koldo, favores urbanísticos para su cliente Dimas de Andrés, empresario con negocios en República Dominicana. "No han llamado a Dimas por lo de la rotonda de La Seo", escribió al asesor el 25 de mayo de 2021.

Un procurador jubilado de Valencia ya ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la intervención de Bono para enchufar al joven Álvaro Lario Ruiz, colocado en INECO, la misma empresa donde se enchufó a Jésica Rodríguez, la examante de Ábalos que admitió no haber trabajado nunca.

Además, la comisión Koldo del Senado sobre la corrupción del entorno de Pedro Sánchez ha citado a Bono a comparecer. Deberá dar cuenta de los favores urbanísticos, el enchufe en INECO y sus negocios en Dominicana con Bernardo Castillo, hombre de Ábalos en el Caribe.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito registrado por el PP en el Congreso, solicitando respuestas por escrito al Gobierno sobre la intervención de Bono para ayudar a un joven vinculado al PSOE, "al que le unía una relación personal", en INECO, la empresa dependiente de Transportes.

Los hechos

Este periódico reveló el caso en exclusiva dentro de la serie del KoldoGate, basada en el móvil secreto del exasesor de Ábalos. Ambos se encuentran en prisión preventiva a la espera del primer juicio por la trama de corrupción que presuntamente montaron en el Ministerio de Fomento —hoy Transportes— para enriquecerse con amaños de contratos.

Bono pidió el favor a Ábalos el 25 de junio de 2021. El ministro le derivó a Koldo García. El asesor respondió dos horas después: "En diez días está trabajando cobra 36". Se refería a un contrato de 36.000 euros anuales para Álvaro Lario.

Bono había cenado con Lario la noche anterior. Cinco días después confirmó a Koldo la gestión: "Lo del chaval del que te hablé ya le han llamado y está encantado".

Lario se incorporó en julio de 2021 como asesor de prensa. Su contratación se produjo cinco días antes de que Ábalos abandonara el cargo. El joven permaneció en Transportes bajo la nueva ministra Raquel Sánchez hasta noviembre de 2023.

Después, pasó dos meses al Consejo Superior de Deportes.

Bono pidió también a Koldo que gestionara un favor urbanístico para Dimas de Andrés en La Seo de Urgel. El empresario necesitaba el visto bueno de Transportes para construir junto a una rotonda de la N-260.

El exministro, además, entregaba "notas" y "escritos" para Ábalos a Patricia, la exmujer de Koldo y secretaria del ministro. "Quien la lleva es el policía nacional Víctor Lancha", escribió en uno de los mensajes.

Bono se asoció además con Bernardo Castillo, el hombre de Ábalos en Dominicana, y le ayudó a cobrar facturas. Castillo escribió al exministro: "Es un honor formar parte de tu equipo", y Koldo cerró el intercambio con un "te debo una".

Bono ha reconocido los mensajes pero niega haber hecho nada "éticamente reprochable". Lario ha negado haber cenado jamás con el exministro, en contra de la versión de Bono.