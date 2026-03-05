Vox comunica al PP que no apoyará este viernes la investidura de Guardiola como presidenta de Extremadura

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la segunda jornada de la sesión de investidura,este miércoles en Mérida. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Vox ha comunicado al PP que no apoyará la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura este viernes. El Partido Popular considera que la negativa de Vox podría deberse a factores externos y no a las conversaciones mantenidas en Extremadura. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado públicamente la decisión de Vox, equiparándola al voto del PSOE y Podemos. María Guardiola afronta su segundo intento de investidura con la incógnita de si Vox cambiará su postura en el último momento.

Vox ha comunicado al PP que no apoyará este viernes la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, según han informado fuentes populares.



"La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", han explicado las fuentes del PP, que aseguran que "el 'no' lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a "factores externos".



En un mensaje en la red social X, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves por la noche que "Vox votará mañana como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez".

Vox votará mañana como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez.



Bloquearán el gobierno de centro derecha de quien ha ganado con el 43% del voto.



Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso.… — Miguel Tellado (@Mtelladof) March 5, 2026

"Bloquearán el gobierno de centroderecha de quien ha ganado con el 43 % del voto. Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso", ha añadido Tellado.



La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, afronta este viernes el segundo intento para ser investida jefa del Ejecutivo regional con la incógnita de si obtendrá el apoyo o la abstención de Vox, solo 48 horas después de que esta formación política votara en contra.



Fuentes del PP han afirmado que "algo ha debido de pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez".



"Confiamos en que recapaciten en las próximas horas", han añadido las fuentes populares. "Y si no lo hacen, que lo hagan en los próximos dos meses y que el bloqueo que endosarán mañana a los ciudadanos de Extremadura no lo extiendan a otros territorios", subrayaron.