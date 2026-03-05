La fragata a Chipre divide a los socios de Sánchez: Yolanda Díaz lo apoya y Podemos cree que es "participar en una guerra ilegal"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este jueves en un acto en Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre ha generado división entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz (Sumar) respalda la medida, calificándola de movimiento defensivo en el marco de la UE y desvinculado de operaciones de EEUU e Israel en Irán. Podemos rechaza la decisión, considerándola una participación en una guerra ilegal iniciada por Trump y Netanyahu, y reclama el cierre de las bases estadounidenses en España. Izquierda Unida no ve problema en la iniciativa siempre que se limite a la defensa europea, pero insiste en que España debería salir de la OTAN.

División entre los socios del Gobierno Sánchez por el envío de fragata Cristóbal Colón a Chipre como "compromiso con la defensa de la UE y su frontera oriental" ante los ataques de Irán.

Podemos ha sido, sin duda, el más duro con esta decisión bajo el argumento de que implica participar de facto en una guerra "ilegal" iniciada por Donald Trump.

"La participación española a través del envío de tropas, a través del envío de fragatas como esta, que es una de nuestras fragatas con una tecnología más avanzada, es participar de una guerra ilegal que han decidido única y exclusivamente Trump y Netanyahu", ha asegurado este jueves la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada al Congreso.

"Es un movimiento defensivo"

El envío de esta fragata no ha sorprendido a los cinco Ministerios de Sumar, que estaban informado de este envío. De hecho, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Defensa ha avalado este movimiento.

"Es un movimiento estrictamente defensivo y en el marco de la UE", ha dicho para remarcar que esta actuación está desvinculada de la operación militar de EEUU e Israel en Irán.

Y ha ido a más, para calificar "está invasión en Irán" como "ilegal" al "no estar auspiciada por la legalidad internacional". "La posición del Gobierno está del lado de los derechos humanos y de la legalidad internacional", ha dejado claro.

IU: "Ningún problema"

Desde Izquierda Unida, tampoco ven "ningún problema" en que España envíe esta fragata, ya que con esta iniciativa se busca "colaborar con un país de la UE".

Su coordinador federal, Antonio Maíllo, sí que exige que España salga de la OTAN porque desde IU defienden "un modelo de seguridad y cooperación europeo", un "modelo defensivo", por lo que, "cuando se trata de colaborar con un país de la Unión Europea, como es Chipre", no ven "ningún problema".

Dicho esto, ha dejado claro que "lo que no puede hacer" la fragata Cristóbal Colón es "ir a defender a las bases norteamericanas de las que están provocando la guerra".

"Para eso no están los militares españoles", ha dicho, antes de incidir en la idea de que, como el envío de la fragata "es un elemento de disuasión y defensa de un país de la UE en el marco de defensa europeo, no tenemos ningún problema" desde IU con esa iniciativa.

Y destaca que "el problema sería" si se enviaran fragatas para "defender" a "criminales de guerra" como, a su juicio, "son Trump y Netanyahu, que pueden provocar una guerra mundial y de consecuencias desastrosas para la humanidad".

"No nos podemos dejar humillar"

Mientras, desde Podemos, piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar más pasos y que sea "consecuente" con la bandera del No a la guerra que ayer sacó en Moncloa y plasme ese lema en hechos concretos como el cierre de las bases norteamericanas en Rota y Morón, para "cerrarle la boca" a Trump.

"No nos podemos dejar humillar por la Casa Blanca. Hay que cerrarle la boca con hechos concretos y tomando medidas concretas", ha ahondado.

Hay que cerrarle la boca a Trump y a la Casa Blanca y defender ese No a la guerra no solo con palabras, sino también con hechos cerrando las bases de Rota y Morón y saliendo de la OTAN.



🎥 @ionebelarra pic.twitter.com/Lt7d3FKkJn — Podemos (@PODEMOS) March 5, 2026

Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Sumar, ha reafirmado que la posición de España es no apoyar "de ninguna manera" una acción militar ilegal y se ha mostrado "orgullosa" de haber impedido que "aviones militares estadounidenses salieran de suelo español para participar en esta agresión imperialista", en alusión a la denegación del uso de las bases de Rota y Morón para este conflicto.

En declaraciones a los medios durante un acto, Rego ha agregado que hay una "ola de apoyos internacionales" a la posición de España.

"En estos momentos tener un país como el nuestro que está del lado de la paz, del derecho internacional, es absolutamente clave", ha remachado para insistir en su oposición de "guerras ilegales que son agresiones imperialistas".