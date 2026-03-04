Vox no inviste a Guardiola en la primera votación: "No vamos a hacer presidente al primero que pasa por la calle"

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante su intervención durante la segunda jornada de la sesión de investidura, este miércoles en Mérida. EFE

Vox mantiene el pulso en Extremadura. El Grupo Parlamentario ha reiterado su "no" a María Guardiola para ser presidenta de la Junta de Extremadura en la primera votación de investidura que se celebra este miércoles.

El portavoz de la formación, Óscar Fernández, ha sido tajante. "No vamos a hacer presidente, o presidenta, al primero que pasa por la calle", ha advertido desde la tribuna. Y ha añadido que "será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas".

Fernández ha dejado claro que, en este momento, el voto será negativo. "Si hay acuerdo, será un sí y si no lo hay, será un no, y ahora mismo no hay ningún acuerdo", ha insistido.

No obstante, ha tendido la mano a negociar de cara al viernes, cuando se celebrará una segunda votación en la que bastaría la mayoría simple.

El dirigente de Vox ha recordado que el PP tiene sobre la mesa, desde enero, un documento con propuestas para propiciar el "cambio real" y de "garantías" en Extremadura.

A su juicio, el debate debe centrarse primero en los proyectos y en su dotación presupuestaria. "Lo menos importante" sería después "dónde se sienta cada uno".

También ha cargado contra la propia candidata. Ha asegurado que su discurso se quedó "en los titulares más que en el meollo de la cuestión" y ha deslizado que el bloqueo responde a decisiones de la dirección nacional.

"Si hoy no se ha llegado a un acuerdo es porque en Génova todavía no quieren", ha lanzado.

La respuesta del Partido Popular

Por su parte, el PP ha lamentado la decisión de Vox de no respaldar a María Guardiola en la primera votación de investidura.

Los populares confían en que la formación de Santiago Abascal no vote en contra junto al PSOE en el segundo intento previsto para este viernes.

Los populares consideran que ninguna estrategia nacional, ni las elecciones en Castilla y León ni otros cálculos electoralistas, justifican "condenar a la provisionalidad" a los extremeños.

Recuerdan que los votantes de Vox les han otorgado representación para facilitar la gobernabilidad, no para bloquearla.

Además, insisten en que su disposición al diálogo ha quedado acreditada durante las negociaciones. Defienden que han mantenido abiertos los canales y que han mostrado voluntad de entendimiento en todo momento.

El calendario aprieta. Si Guardiola no resulta elegida este viernes, se abrirá un plazo de dos meses desde la primera votación, hasta el 4 de mayo, para intentar una nueva investidura. De no prosperar ningún candidato, la Asamblea quedaría disuelta y se convocarían elecciones.

Las exigencias de Vox

Entre las exigencias de Vox figura la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2050 y el impulso inmediato del regadío de Tierra de Barros.

También reclama la protección del sector primario frente al Pacto Verde Europeo y una simplificación de la normativa ambiental.

El paquete incluye 500 millones adicionales para sanidad, la contratación de 1.200 enfermeros y una profunda rebaja fiscal.

Suma medidas de apoyo a la natalidad, incentivos para la vivienda joven y la liberación de suelo para VPO, junto a la prioridad nacional en ayudas sociales.

Además, plantea eliminar subvenciones a entidades ideológicas y ONG vinculadas a la inmigración ilegal.

Rechaza el reparto de inmigrantes en la región y propone reducir el número de diputados en la Asamblea. Condiciones que, por ahora, mantienen en el aire la investidura.