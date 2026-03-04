Más Madrid registra dos nombres que evocan a 1936 para el nuevo Sumar: Frente Popular y Nuevo Frente Popular

Las coportavoces de Más Madrid, Mónica García (centro), Manuela Bergerot (derecha) y Rita Maestre (izquierda), en una imagen de archivo. Europa Press

Frente Popular, Nuevo Frente Popular y Frente Amplio. Tres nombres cargados de simbolismo y que, en el caso español, recuerdan a los preámbulos de la Guerra Civil española, han sido los elegidos por Más Madrid de cara a unas hipotéticas nuevas elecciones generales en España.

Y es que, tal y como ha adelantado The Objetive y ha podido confirmar este diario, la agrupación de Mónica García ha registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) estos tres nombres para un hipotético nuevo partido mientras la izquierda debate cómo relanzar el proyecto Sumar.

Según fuentes del partido regionalista, los registros comenzaron en diciembre de 2025, cuando la posibilidad de nuevas elecciones generales empezaba a tomar fuerza.

"Es habitual reservar distintos nombres antes de una posible coalición", explican desde Más Madrid, quienes añaden que "de momento" solo se han registrado estos tres nombres.

Hay que dejar claro que el registro no implica que exista un partido formalmente inscrito ante el Ministerio del Interior, pero asegura que nadie más podrá usar estas denominaciones en el ámbito político.

La jugada coincide con la reorganización de Sumar tras los errores del modelo “cesarista” de Yolanda Díaz, que concentró poder en torno a un grupo reducido de independientes y amigos, relegando a formaciones históricas como Izquierda Unida.

Ahora, los partidos como Más Madrid o los Comunes buscan una estructura más horizontal, con reparto equitativo de listas y representación territorial, para evitar repetir los fallos que marcaron las generales y europeas de 2023 y 2024.

El nombre es una elección muy significativa para la ocasión y, aunque se prevé que sea algo que se tiene que decidir entre todas las facciones a la izquierda del PSOE que conforman Sumar, Más Madrid ha empezado a registrar ideas.

Las tres primeras son nombres que no parecen casuales y están cargados de simbolismo, pues recuerdan a varios movimientos de la extrema izquierda que se han dado a lo largo del siglo XX en España y que fueron el preámbulo de la Guerra Civil española.

Este es el caso de Frente Popular. Han registrado el nombre de la coalición de izquierdas que ganó las elecciones de 1936 en la Segunda República española. Un bloque de republicanos, socialistas y comunistas -liderados por Manuel Azaña- que evoca a la tensión política que se vivía en España en la antesala de la Guerra Civil Española.

En un momento en el que España se encuentra polarizada y en el que hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a hablar de "muros" que dividen dos bloques, elegir un nombre que puede estar vinculado a los meses previos a la guerra civil española parece tener una clara intencionalidad.

Y es que, reabre las viejas heridas de la Guerra Civil española por las connotaciones políticas que arrastra este partido, claramente vinculado al bloque republicano.

Nuevo Frente Popular

Lo mismo ocurre con Nuevo Frente Popular. Remite a la coalición francesa creada en 2024, que agrupa a La Francia Insumisa, socialistas, comunistas y ecologistas, reivindicando la tradición del Frente Popular francés de los años 30 que gobernó el país vecino entre 1936 y 1938.

Y también se pueden observar las referencias en el concepto Frente Amplio. En este caso, el nombre evoca el bloque de izquierda uruguayo fundado en 1971, que ha gobernado varias veces y que agrupa a socialistas, comunistas, democristianos y movimientos sindicales, además de servir de inspiración para coaliciones similares en Chile y otros países latinoamericanos.

Uno de los líderes históricos de Frente Amplio es el recientemente fallecido José Mujica.

En conjunto, los tres nombres por los que parece que apuesta Más Madrid transmiten un mismo mensaje: la creación de un frente de extrema izquierda en un momento de máxima polarización política en el que hay dos bandos y, ellos, eligen recordar la segunda república española y los momentos previos a la guerra civil.