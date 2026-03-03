Feijóo acusa de "irresponsable" a Sánchez: "Si Irán le da las gracias y EEUU le considera un terrible aliado, falla usted"

El PP sostiene que la política exterior del Gobierno está alejando a España de sus aliados tradicionales y acercándola al eje de los BRICS y el Sur Global.

Donald Trump anuncia el corte de toda relación comercial con España por la negativa a facilitar el uso de las bases de Rota y Morón.

El líder del PP critica que la estrategia exterior de Sánchez prioriza intereses internos y gestos ideológicos sobre la lealtad a la UE y la OTAN.

Feijóo acusa a Sánchez de irresponsabilidad en política exterior tras el veto a EE.UU. para usar las bases españolas en la operación contra Irán.

El presidente del Partido Popular ha defendido España como "país fiable", ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez y ha advertido a los españoles de que ante una "situación internacional crítica", no es admisible la "constante irresponsabilidad de la política exterior" del Gobierno español.

Tras el anuncio de Donald Trump de cortar "toda relación" comercial con España por vetarle el uso de las bases de Rota y Morón en la operación contra los ayatolás en Irán, Alberto Núñez Feijóo ha emitido un diagnóstico tajante.

La decisión del Ejecutivo "no es equidistante", si "un régimen odioso", en palabras de Sánchez, "le da las gracias y EEUU le considera un terrible aliado, falla usted".

•⁠ ⁠Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación. España es un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente. España es mucho más que su mal Gobierno.



Feijóo lamenta que, "por ganar unos votos", el Gobierno de España está metiendo a los españoles en enormes problemas: "Son unos irresponsables", comentaban minutos antes en conversación con EL ESPAÑOL, señalando que Moncloa ha llevado al límite la relación con el principal socio estratégico de España.

En Génova subrayan que el choque con Washington era "evitable" y lo interpretan como la consecuencia directa de la estrategia exterior "personalista" de Sánchez, "pensando siempre y solamente en sus intereses en política interior".

Otras fuentes del PP en Bruselas resumen así la lectura que se hace en las instituciones europeas: "Ahí tiene Sánchez su recompensa. Era previsible. Es el único dirigente occidental que actúa contra los intereses nacionales de su país".

La frase sirve en el PP para recordar un principio básico de la política exterior: en las relaciones internacionales, los Estados "no se mueven por simpatías, ni siquiera por principios, sino por intereses".

En cambio, sostienen, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar ha convertido la "política exterior con voz propia" de Sánchez y José Manuel Albares en una agenda ideológica que "prioriza gestos" frente a la lealtad de España con sus socios de la UE y sus aliados de la OTAN.

Esa "voz propia" se ha traducido, según la oposición, en un acercamiento sistemático al eje de los BRICS (el grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y al llamado Sur Global.

Moncloa lo viene justificando en clave de "remodelar el sistema multilateral", es decir, el entramado de Naciones Unidas, con el argumento de que "si hay retos globales, tenemos que abordarlos todos juntos y darle voz a quienes la reclaman".

Pero en la práctica, denuncia el PP, esa apuesta ha ido acompañada de una creciente beligerancia retórica con Estados Unidos e Israel.

Y, a su juicio, el veto a que aviones de abastecimiento de la Fuerza Aérea norteamericana operen desde Rota y Morón en la campaña contra los ayatolás en Irán ha sacado a España de "su sitio" lugar en el mundo, que "volverá a recuperar", según Feijóo. Porque "España es mucho más que su mal Gobierno".

El veto de Trump

Aunque Albares se mostraba muy "tranquilo" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, asegurando que el Ejecutivo no esperba "ninguna consecuencia", la respuesta de Trump llegó muy pocas horas después, desde la Casa Blanca, sentado junto al canciller alemán Friedrich Merz.

"Algunos países europeos, como España, han actuado terriblemente", comenzó el presidente estadounidense, visiblemente molesto por la negativa española a facilitar sus bases. "De hecho, ya he dado orden de cortar toda relación con España", anunció, ligando este choque con el desplante en la última cumbre de la OTAN.

"Primero, empezó cuando todos los países europeos, a petición mía, comprometieron el 5% de gasto en Defensa. Y todo el mundo dijo que había un problema con España, que se negó a hacerlo", desarrolló el presidente de EEUU.

"España, incluso, ahora dice que no podemos usar sus bases", reprochó. "Está bien, no lo necesitamos... podríamos usarla si queremos. Nadie nos va a decir que no, pero no tenemos por qué hacerlo si son hostiles [los españoles]. Así que les dije que no queríamos".

Como siempre que ataca al Gobierno de un país, Trump distinguió entre sus líderes y la población. "España no tiene absolutamente nada que necesitemos, aparte de gente estupenda... tienen gente estupenda, pero no un gran liderazgo. Así que vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", remató.