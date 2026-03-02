El aluvión de inmigrantes en los servicios y el campo tira a la baja los sueldos: el SMI ya es casi el más habitual en España

Se estima que el 80% de los nuevos empleos creados desde 2024 los ocupan inmigrantes, principalmente en sectores de baja cualificación.

Expertos advierten que la regularización masiva de inmigrantes podría presionar aún más a la baja los salarios en empleos poco cualificados.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está a punto de convertirse en el sueldo más frecuente, afectando a uno de cada cuatro trabajadores.

El aumento de inmigrantes en sectores como servicios, agricultura y hostelería ha contribuido al estancamiento de los salarios en España.

La inmigración masiva registrada en los últimos años ha contribuido al estancamiento de los sueldos en los sectores en los que es mayor su presencia (como el comercio, la restauración, los servicios y la agricultura).

Y este fenómeno se va a acentuar con el proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno, que incorporará al mercado laboral a más de un millón de inmigrantes.

Hay un dato especialmente significativo: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está a punto de convertirse en el más frecuente en España.

Según el último dato oficial de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) del INE, correspondiente a 2023, en ese momento el salario modal (el más frecuente) era de 1.112 euros al mes.

Sólo 32 euros superior (un 3%) al SMI, que en ese momento ascendía a 1.080 euros al mes. Una tendencia que se va a consolidar ahora, con la subida del SMI hasta los 1.221 euros al mes.

La convergencia entre el SMI y el salario modal en España, en el estudio del profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Fernando Pinto.

"El desplazamiento de los trabajadores de salarios bajos al intervalo de 15.000-16.000 euros ha hecho este intervalo el más frecuente", indicaba el estudio publicado por el INE el pasado mes de julio; "en total, uno de cada cuatro asalariados (un 25,6%) tuvo una ganancia anual de entre 14.000 y 20.000 euros anuales".

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Fernando Pinto ha mostrado su preocupación por este fenómeno: "La economía española corre el riesgo de tener una estructura salarial plana, donde apenas haya distancia entre el salario mínimo y el más habitual".

"Y eso no es una señal de igualdad, es una señal de estancamiento salarial", ha advertido.

Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas, señala que la inmigración masiva de los últimos años ha "deprimido y presionado a la baja de forma significativa" los salarios en los empleos poco cualificados, en los que este colectivo tiene mayor presencia.

Aunque también han contribuido otros factores a que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) esté a punto de convertirse en el más frecuente en España: la subida de las cotizaciones sociales, pero también el coste del absentismo laboral y de las regulaciones (que supone 90.000 millones de euros).

Todos estos factores, indica Daniel Lacalle, han recortado los márgenes de buena parte de las empresas y les ha impedido ofertar puestos de trabajo mejor remunerados.

Como ha informado EL ESPAÑOL, los inmigrantes ocupan el 80% de los empleos creados en España desde 2024, según los informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Real Instituto Elcano.

Esto evidencia, según Lacalle, que España no está creando empleo de calidad, sino puestos de baja cualificación, que no mejoran la productividad de nuestra economía.

La presencia de inmigrantes es especialmente significativa en sectores como el servicio doméstico, donde el 71% de los ocupados son extranjeros (y más de la mitad, mujeres latinoamericanas).

También tienen un porcentaje muy elevado de ocupación extranjera la hostelería (el 45%), la construcción (32%) y la agricultura (31%).

Estos son los sectores que se verían más afectados por la presión a la baja de los sueldos, provocada por el proceso de regularización masiva que ha puesto en marcha el Gobierno.

El doctor en Economía y presidente ejecutivo de Freemarket Corporate Intelligence Lorenzo Bernaldo de Quirós se muestra más optimista y cree que el efecto sobre los salarios no será significativo.

En primer lugar, destaca, la regularización de inmigrantes no va a tener un efecto "sustitutivo", sino "complementario" en el mercado laboral: desde hace diez años, la mayoría de inmigrantes ocupan puestos de trabajo que no quieren los españoles, en sectores como los servicios.

En contra de los mensajes más alarmistas que lanzan algunos partidos, los inmigrantes que vean regularizada su situación (más de 1,2 millones, según un informe oficial de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional) no van a competir directamente con los nativos en el mercado laboral, salvo en los segmentos de más baja cualificación.

En lo que coinciden Lacalle y Bernaldo de Quirós es en que la regularización de inmigrantes es un negocio redondo para el Gobierno. Por un lado, permitirá aflorar empleos que hoy muchos inmigrantes ocupan en la economía sumergida (más de medio millón, según la estimación del CES).

Y esto permitirá al Gobierno incrementar la recaudación en IRPF y cotizaciones sociales.

Que cientos de miles de inmigrantes salgan de la economía sumergida y puedan regularizar su situación contribuirá a reactivar el consumo y elevar la demanda agregada, añade Bernaldo de Quirós, lo que en algunos sectores puede ayudar a sostener o incluso incrementar los salarios.

Con todo ello, abunda el presidente ejecutivo de Freemarket Corporate Intelligence, seguirán creciendo las cifras oficiales de PIB y creación de empleo, pero no la renta per cápita de los españoles, que lleva dos décadas sin converger con la media de la UE.

El hecho de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) esté a punto de convertirse en el más frecuente en España se debe, a su juicio, a que "no crece la productividad y, por tanto, no crecen los salarios", ya que la gran mayoría de los empleos creados son de baja cualificación.

Las subidas del SMI que ha aplicado el Gobierno (un 66% en ocho años, al pasar de 735 a 1.121 euros al mes) han perjudicado especialmente a los trabajadores con menos experiencia laboral y un nivel de formación más bajo, como los jóvenes, que se ven así excluidos del mercado de trabajo.

Las zonas como Extremadura con mayores tasas de desempleo entre mujeres y jóvenes, destaca Bernaldo de Quirós, coinciden con aquellas en las que el SMI hoy está más cerca del sueldo más habitual.

Por ello, a su juicio, tendría sentido establecer un SMI distinto entre comunidades autónomas como Madrid y Extremadura.

Bernaldo de Quirós considera que la regularización de inmigrantes será positiva para las empresas que hoy tienen dificultades para cubrir sus ofertas de trabajo (como la hostelería, la construcción o el transporte).

Pero advierte de que, tal como ha sido planteada, la medida es un "disparate" porque "premia la violación de la ley".

Además, añade, tendrá un indudable "efecto llamada" que puede atraer a otro tipo de inmigración que no es la que requiere el mercado laboral de nuestro país: inmigrantes cuyo coste en atención sanitaria y servicios sociales puede ser superior a su contribución a la Seguridad Social.

Más aún, cuando éste es el primer proceso de regularización que se pone en marcha en España sin establecer ningún requisito laboral (basta acreditar al menos cinco meses de residencia en España, además de un certificado o declaración responsable de no tener antecedentes penales).

Hasta ahora, la regularización más amplia era la que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2005: benefició a 576.506 inmigrantes (una cifra que ahora podría duplicarse, según las previsiones de la Policía Nacional).

Pero a diferencia de la actual, en aquella ocasión se requería contar con un contrato laboral de al menos 6 meses y 40 horas semanales.

Por su parte, Daniel Lacalle subraya que las cifras récord de empleo de las que presume el Gobierno no sólo están dopadas por la inmigración. También por los pluriempleos (alrededor de 800.000), los fijos discontinuos que no computan como parados aunque estén inactivos, y los contratos de formación no remunerados.