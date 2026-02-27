El PP abre una nueva comisión de investigación en el Senado sobre la corrupción en la SEPI y cita a la vicepresidenta Montero

María Jesús Montero el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Kiko Huesca Efe

Las claves nuevo Generado con IA El PP ha anunciado una nueva comisión de investigación en el Senado sobre presuntos casos de corrupción en la SEPI, citando a la vicepresidenta María Jesús Montero. María Jesús Montero, considerada responsable directa de la SEPI, deberá explicar los criterios y decisiones en rescates y contrataciones bajo sospecha. La iniciativa llega tras las detenciones de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por presuntas irregularidades. El PP también volverá a citar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en la comisión Koldo por su supuesta implicación en la contratación de mascarillas relacionada con el caso Ábalos.

El PP ha anunciado este viernes la apertura de una nueva comisión de investigación en el Senado centrada en los presuntos casos de corrupción que afectan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y la primera que deberá comparecer será María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Así lo ha anunciado Alicia García, la portavoz popular en el Senado, señalando a Montero como "responsable directa" de la entidad, en el punto de mira por "amaño de contratos, colocaciones a dedo, mordidas en obra pública y rescates fraudulentos a empresas para beneficiar al sanchismo".

No obstante, la fecha de la comparecencia de la vicepresidenta no ha sido fijada porque todavía se tiene que constituir la comisión y poner en marcha el plan de trabajo.

García ha denunciado que no se trata de una trama, sino de "un sistema corrupto, una red organizada desde el poder". A juicio del PP, la SEPI se convirtió en el "instrumento" desde el cual se articularon los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra.

"Montero tendrá que explicar quién impulsó los expedientes, con qué criterios se actuó y quién decidió acelerar determinadas operaciones", ha avanzado la senadora.

La creación de la comisión, la quinta de este tipo en la Cámara Alta por la mayoría del PP, llega después de que la UCO detuviera el pasado mes de diciembre a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Comisión Koldo

Por otro lado, Alicia García ha anunciado que su formación citará por tercera vez a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la comisión Koldo tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a su "intervención" en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha señalado que las últimas revelaciones son "gravísimas" y sitúan a Pardo de Vera como "protagonista" de la "trama de amaños de contratos y de cobro de comisiones en la contratación de mascarillas".

De la misma forma, la portavoz ha informado de que el empresario Julio Martínez Martínez, a quien vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor vinculado a Plus Ultra, comparecerá el próximo 9 de marzo.